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Odlazi li klasična daska za peglanje u prošlost?

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N1 Info
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11. lis. 2026. 14:41
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daska za peglanje
Pixabay / Ilustracija

Ako vas velika daska za glačanje živcira – ponajviše zato što joj nikako ne možete pronaći prikladno mjesto za pohranu – postoji mnogo praktičnije rješenje.

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Desetljećima se daska za peglanje smatrala gotovo neizostavnim kućanskim predmetom. No, stanovi postaju sve manji, a ormari sve puniji, dok klasična daska za peglanje – čak i kada je sklopljena – zauzima prilično mnogo prostora, piše Metropolitan.si.

Stoga ne čudi što se na međunarodnim internetskim stranicama posvećenima uređenju doma sve češće pojavljuje mnogo jednostavnija alternativa: Podloga za peglanje.

Riječ je o podstavljenoj podlozi otpornoj na toplinu koju postavljate na prikladnu ravnu površinu, a nakon uporabe jednostavno je sklopite ili smotate.

Teme
daska za peglanje kućanski poslovi peglanje podloga za peglanje

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