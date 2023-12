Ova dva mjesta u hotelskim sobama imaju najviše bakterija

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Hotelske sobe možda se čiste više nego većina drugih prostora, a ipak su, prema dvjema novim studijama, još uvijek utočišta za bakterije. Jednoj koja je proučavala klice na mekom namještaju i drugoj koja je proučavala tvrde površine u kupaonicama. A rezultati su dosljedni, vaša hotelska soba vjerojatno je puna raznih vrsta bakterija, uključujući stafilokok.

Naravno, zadnji suvenir koji netko želi ponijeti kući je infekcija. Jedan od načina da smanjite izloženost je poznavanje opasnih zona u hotelskoj sobi.

Što je stafilokok?

Stafilokok, znanstveno poznat kao Staphylococcus aureus, vrsta je bakterije koja se može naći na mnogim mjestima, ali je česta u bolnicama. Prema klinici Mayo, bakterije stafilokoka većinom su bezopasne i uzrokuju “relativno manje kožne infekcije”.

Ipak, bakterije stafilokoka ponekad mogu uzrokovati infekcije stafilokokom, koje variraju od nadražene kože i površinskih čireva do vrućice, niskog krvnog tlaka i bolova u trbuhu. U rijetkim slučajevima, neki sojevi mogu čak dovesti do sindroma toksičnog šoka, ozbiljnog stanja koje može biti smrtonosno ako se ne liječi, prenosi Best Life.

Evo gdje se stafilokok najvjerojatnije krije u hotelu.

Kad se vratite u svoju hotelsku sobu da se opustite, nemojte sjediti u stolcu čak i ako ste kućanstvo koje ne nosi odjeću na krevetu.

Prema istraživanju koje je podijelio Mattress Next Day, malo je vjerojatno da stolci u hotelskim sobama privlače toliko pozornosti tijekom procesa čišćenja kao što bi mogli biti posteljina ili kupaonica.

A kao što izvješćuje Workplace Insight, pozivajući se na studiju Sveučilišta u Salfordu, stolice u zajedničkim prostorima poput ureda imaju tendenciju nakupljanja stafilokoka. Kao dodatnu mjeru opreza, kada ste u hotelu, stavite ručnik ili plahtu na stolicu, a zatim sjednite.

Kako ukloniti sve bakterije s voća i povrća korištenjem octa? Na spužvama se mogu nalaziti štetne bakterije, jedna je posebno opasna

Slične bakterije vrebaju i u kupaonici. Odvojena studija koju je proveo Water Filter Guru uključivala je razne površine, uključujući glave tuševa, slavine, ručke umivaonika, WC školjke, pa čak i držače četkica za zube, u hotelskim sobama i zajedničkim kućama, s ciljem identificiranja predmeta koji sadrže različite vrste bakterije.

Testirali su pet različitih tipova bakterija, uključujući gram-negativne štapiće, koji su, kako navode autori studije, “obično povezani s infekcijama stečenim u bolnici”. Prema Odjelu za zdravstvo Rhode Islanda, stafilokok je jedna od najčešćih takvih infekcija.

Prema istraživanju Water Filter Gurua, hotelski su umivaonici najteži predmeti u hotelskoj sobi. Točnije, slavine za sudoper su ono na što trebate pripaziti. Studija je otkrila da slavine za hotelske sudopere sadrže 30 milijuna jedinica koje stvaraju kolonije (CFU) gram-negativnih štapića.

Za još veći podatak, slavina u hotelskom sudoperu imala je 55 000 puta više bakterija od hotelske WC školjke.

Logično, ovo ima smisla. Kada dezinficirate prostoriju, prirodno biste obrisali ručke, WC školjke i druge površine koje ljudi redovito dodiruju. Međutim, možda vam neće pasti na pamet ribati donju stranu umivaonika ili slavine za tuširanje.

U svakom slučaju, kako biste izbjegli bakterijske infekcije u svojoj sljedećoj hotelskoj sobi, razmislite o brisanju slavine. Očito, nije idealno tuširati se flaširanom vodom, ali ako želite biti posebno oprezni, flaširanu vodu možete koristiti za piće i pranje zubi.

Evo nekih od drugih najopasnijih mjesta u hotelskoj sobi.

U svom izvješću, Mattress Next Day referirao se na “uvide stvarnih hotelskih čistača podijeljene na Redditu”, koji su detaljno opisali kako se pokrivači i jorgani često peru samo tijekom dubinskog čišćenja sobe što znači ne svaki put kad se soba promijeni.

Kako bi stavili u perspektivu koliko bi to moglo biti odvratno, kažu: “Prosječna osoba se znoji do 500 ml svake noći, a tijekom 8-satnog sna izbacimo nevjerojatnih 320 000 mrtvih stanica kože. U mjesec dana to zbroji do zapanjujućih 15 litara znoja i nevjerojatnih 9,6 milijuna mrtvih stanica kože.”

Mattress Next Day također ističe da je sav mekani namještaj potencijalno leglo stjenica. Međutim, posebno ističu uzglavlja od tkanine, koja su također obično uključena samo u mjesečno dubinsko čišćenje.

“Stjenice se mogu skupiti unutar tkanine uzglavlja i položiti do 20 jaja po vremenu, što njihovo uklanjanje čini složenim zadatkom, koji često zahtijeva stručnu intervenciju”, objašnjavaju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Smijete li i dalje jesti jaja ako imate visoki kolesterol? Evo što kažu liječnici Koliko je zapravo štetno piti vodu koja je stajala tijekom noći?