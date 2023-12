Pet najprljavijih mjesta u supermarketima

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Kada se horde kupaca naguraju u tijesne prolaze trgovina, lako je zamisliti kako se klice mogu širiti.

Ipak, predmeti koji vam vjerojatno prvi padnu na pamet kao najprljaviji zapravo su među najčišćima, pokazuje jedno istraživanje.

CBC-jev Marketplace pregledao je 137 artikala u 24 različite trgovine mješovitom robom i otkrio da su ručke kolica iznenađujuće čiste u usporedbi s drugim, manje očitim prijetnjama, prenosi Best Life.

Čitajte dalje kako biste saznali kojih pet stvari za koje nikad ne biste posumnjali da su zapravo najopasnije.

1. Voće i povrće

Kada provjeravamo zrelost proizvoda, mnogi od nas to rade stiskanjem plodova. To znači da su bezbrojne ruke vjerojatno dotaknule vaše voće i povrće prije nego što stignu u vašu košaricu s namirnicama. Jedna studija koju je proveo Reuse This Bag (RTB) otkrila je da voće i povrće iz trgovine sadrže tri puta više bakterija nego prosječni držač četkice za zube.

2. Vrata zamrzivača

Studija Marketplace proučavala je klice na vratima zamrzivača i otkrila da su te površine osjetljive na dodir uvelike kontaminirane bakterijama i virusima. Zapravo, RTB studija bilježi da su njihovi brisevi ručki na vratima zamrzivača otkrili 1235 puta više bakterija u usporedbi s površinom vašeg prosječnog mobilnog telefona.

3. Dječje sjedalo na kolicima

Utvrđeno je da su ručke kolica manje kontaminirane nego što su istraživači u početku sumnjali, vjerojatno zato što se sada brišu češće nego drugi predmeti u post-COVID eri. Međutim, dječja sjedala na kolicima u trgovini, gdje mnogi ljudi stavljaju male prehrambene namirnice, utvrđeno je da su stalno kontaminirana fekalnim bakterijama, najvjerojatnije od djece s prljavim pelenama.

4. Ručke košara

Prema studiji Marketplace, ručke košara bile su druga najkontaminiranija površina u trgovini mješovitom robom. Ovo su među najnepovoljnijim artiklima zahvaljujući visokoj stopi dodira.

“Gotovo je nemoguće obrisati sve površine koje bi ljudi mogli dotaknuti”, rekla je Leann Poston, konzultantica za Invigor Medical. “Košare se slažu i zatim koriste. Čak i ako su košare bile temeljito očišćene, mogle bi biti kontaminirane kada se maknu. Za razliku od kolica za kupnju, teško je držati svoju košaru podalje od osobnih predmeta i odjeće.”

5. Tipke za unos PIN-a

Naposljetku, na prvom mjestu, pločice s PIN-om na blagajnu i ekrani za samoposlužnu blagajnu pokazali su se najopasnijim artiklima u trgovini mješovitom robom. Oni se vjerojatno vrlo rijetko brišu jer se moraju isključiti da bi se sigurno očistili, što zabranjuje praksu čišćenja između kupaca.

To znači da je najbolje dezinficirati vlastite ruke prije i nakon ulaska u trgovinu, a posebno nakon odjave. Ne možete spriječiti da trgovina bude prekrivena bacilima, ali možete zaštititi sebe i druge od širenja bolesti.

