Četiri kućanska uređaja najveći su gutači struje. Ima načina da ipak obuzdate potrošnju

Paket Vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, donesen još 2022., jesenas je još jednom produljen na rok od šest mjeseci – do 31. ožujka iduće godine. Cijena električne energije zamrznuta je i za građane i za gospodarstvo i za institucije, a iako je u Hrvatskoj među najnižima u Europskoj uniji, u ovdašnjim kućanstvima i dalje je velika režijska stavka. Stoga savjeti za uštedu uvijek dobro dođu.

Četiri su uređaja robusni “gutači” električne energije u kućanstvima – perilice (i sušlice) rublja, perilice posuđa, hladnjaci i televizori. Barem tri od ta četiri uređaja posjeduje skoro svako kućanstvo. Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba proveo je projekt “Uštedi energiju!” dajući građanima savjete za energetski učinkovito korištenje kućanskih uređaja. Evo što savjetuju…

Perilica posuđa

Umjesto pranja posuđa na ruke, preporučuje se korištenje perilice posuđa jer se time štedi i električna energija i voda. Također se preporučuje korištenje kratkog programa pranja s niskim temperaturama.

Što je kapacitet perilice posuđa veći, to je veća i potrošnja električne energije i vode. Stoga je savjet da se prije kupovine perilice uzme u obzir kolike su potrebe kućanstva za pranjem. Savjet je i da se prije početka pranja prostor perilice dobro popuni, a posuđe u nju složi tako da se maksimalno iskoristi prostor.

Perilice i sušilice rublja

Budući da sredstva za pranje rublja i omekšivači zagađuju okoliš, stručnjaci preporučuju njihovu umjerenu upotrebu. I kod perilica rublja preporučuje se pranje na nižim temperaturama jer je tada potrošnja energije značajno manja.

Bubanj perilice ne treba natrpavati do vrha, ali ni prati “pola bubnja”. Stručnjaci kažu da je perilica rublja puna kad vam stane šaka u bubanj bez pritiskanja odjeće. I u slučaju perilice rublja vrijedi pravilo: što je veći kapacitet perilice, veća je potrošnja energije i vode. Kombinirani uređaji – perilice i sušilice rublja u jednom manje su učinkovite od pojedinačnih. Stručnjaci savjetuju strojno pranje rublja u vrijeme niže tarife, što je tijekom zimskog računanja vremena od 21 do 7 sati ujutro, a tijekom ljetnog računanja vremena od 22 do 8 sati. Isto vrijedi i za perilicu posuđa

Televizori

Kod televizora vrijedi pravilo “veličina je bitna” jer veći ekran znači i veću potrošnju energije. Najbolje iskustvo gledanja dobit ćete kada ekran zauzima približno 40 posto vašeg vidnog polja. Stoga je savjet da veličina ekrana televizora bude prilagođena veličini prostorije. Također, stručnjaci savjetuju da se televizor ne drži uključenim kada u prostoriji nema nikoga.

Kod kupovine televizora valjalo bi dati prednost onima višeg energetskog razreda. Važna je i napomena da uređaji poput televizora ili računala troše struju i kada su u stand-by načinu rad pa ih je najbolje posve isključiti iz struje kada se ne koriste.

Hladnjaci

Veliki “gutači” energije u kućanstvima su i hladnjaci. No, budući da se bez njih ne može, savjet je da se, radi učinkovitog trošenja energije, u njima održava ravnomjerna temperatura od 5 stupnjeva Celzijusa uz preporuku da se kupi hladnjak s digitalnim termostatom jer je takav precizniji. Hladnjak bi trebalo postaviti što dalje od izvora topline, primjerice štednjaka i pećnica, ali i i sunčevih zraka.

Također, hladnjak bi trebao biti odmaknut od zida kako bi se omogućilo strujanje zraka oko njegovog stražnjeg dijela. U hladnjak ne bi trebalo stavljati tople namirnice niti ga pretrpavati namirnicama. Preporuka je da se hladnjak što manje otvara i što kraće držati otvorenim. Važno je redovito ga čistiti i voditi računa da unutrašnjost bude suha.

