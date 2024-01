Prepoznajte ga na vrijeme: Jedan simptom demencije može se javiti dok ste u kupovini

Podijeli :

Pexels

Bilo da se radi o čokoladici ili masnom čipsu, svatko ponekad ima želju za nekom posebnom namirnicom. Ali promjene u obrascima kupnje hrane mogu biti znak frontotemporalne demencije (FTD).

Ovaj oblik demencije utječe na osobnost oboljelih, ponašanje i sposobnost korištenja jezika.

Velika studija otkrila je što povećava rizik od rane demencije Kako način na koji spavate može predvidjeti rizik od razvoja demencije? Znanstvenici korak bliže lijeku za Alzheimera i Parkinsona zahvaljujući talogu kave

Demencija uglavnom pogađa osobe starije od 65 godina, ali FTD obično počinje u mlađoj dobi – većina slučajeva dijagnosticira se u dobi od 45 do 64 godine.

Poznato je da se popularni američki glumac Bruce Willis bori s tom bolešću te se navodi da je imao velike probleme s govorom.

Prema Društvu za Alzheimerovu bolest (UK), ljudi s tim stanjem mogu žudjeti i kupovati više slatke hrane, poput čokolade ili kolača.

Znanstvenici kažu da postoji nekoliko razloga zašto ljudi s tom bolešću mogu osjećati da im treba više šećera u prehrani. Neke osobe s demencijom gube okus i miris, što hranu čini manje ukusnom. Pa zbog toga mogu početi žudjeti za slatkom hranom i intenzivnim okusima kako bi nadoknadili gubitak.

Drugi također mogu imati anksioznost ili depresiju, a konzumacija slatkiša na kratko vrijeme pojačava kemijske tvari koje vas osjećaju dobro.

Nažalost, FTD se ne može izliječiti, ali se može kontrolirati, osobito ako se rano otkrije.

Osobe s tom bolešću mogu imati govornu terapiju i naočale ili slušna pomagala za pomoć u borbi protiv senzornih problema. To je progresivna bolest i očekivani životni vijek oboljelih je između dvije i deset godina. To je obično posljedica općeg kvara tjelesnih sustava, a ne same bolesti.Opasnosti od šećera

Da stvar bude gora, vjeruje se da šećer povećava rizik od demencije.

Dodavanje nešto više od dvije žličice šećera dnevnom čaju ili kavi moglo bi povećati rizik od upale u mozgu, što bi moglo izazvati demenciju.

U stvari, konzumiranje puno šećera u bilo kojem obliku, uključujući voćni sok, kolače i čokoladu, čini ljude 54 posto većom vjerojatnošću da će razviti ovo stanje, pokazalo je američko istraživanje.

Trebate li se zabrinuti?

Ako povremeno imate izraženiju želju za sladoledom, to nije razlog za brigu. No važno je paziti na druge znakove koji upućuju na veći problem, a jedan od njih možete uočiti i dok ste u kupovini.

Poteškoće s brojevima dok rukujete novcem u trgovinama mogu biti znak upozorenja, kaže NHS. To se događa kada demencija počinje oštećivati ​​mozak.

Drugi znakovi FLD-a uključuju:

1. Promjene osobnosti i ponašanja

To uključuje neprikladno ili impulzivno ponašanje, dojam sebičan ili nesuosjećajnosti, zanemarivanje osobne higijene, prejedanje ili gubitak motivacije

2. Jezični problemi

Osobe s ovom bolešću mogu govoriti sporo, truditi se proizvesti prave zvukove kada izgovaraju riječ, postavljati riječi pogrešnim redoslijedom ili koristiti riječi neispravno

3. Problemi s mentalnim sposobnostima

Oboljelima se lako može odvući pažnja i također se muče s planiranjem i organizacijom

4. Problem s pamćenjem

Problemi s pamćenjem obično se javljaju kasnije, za razliku od uobičajenih oblika demencije, poput Alzheimerove bolesti.

5. Fizički problemi

Mogu postojati i fizički problemi, kao što su spori ili ukočeni pokreti, gubitak kontrole mjehura ili crijeva (obično tek kasnije), slabost mišića ili poteškoće s gutanjem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović prozvao Plenkovića: “Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela i sad se igraju velike igre” Plenković vraća Milanoviću: Čuo sam da on pikira na mjesto glavnog tajnika NATO-a