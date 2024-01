Puhovski o Turudiću: Jedini kriterij je bio da se pokaže da se ne boje jakih ljudi

Podijeli :

Profesor Žarko Puhovski bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao štrajk sudaca i izbor glavnog državnog odvjetnika.

“Vlada je puno učinila ako se ne računa inflacija. Nominalno je sigurno puno učinila, više nego ijedna vlada. Tu nema spora. Kako to izgleda kad se oduzme inflacija, to treba pažljivo računati, ali sigurno puno manje no što se čini. Drugo, svi kažu da je Vlada to napravila da si pomogne pred izbore, ali vidim da se Vlada uvukla u košmar iz kojeg je teško izaći do izbora. Zapravo ne shvaćam što Vlada čini. Oni su mogli povećati plaće, to se radi prije izbora, ali ići u kompletni restrukturirajući zahvat u svim plaćama javnih i državnih službenika uoči izbora čini mi se samoubilačkim potezom jer oni iz toga ne mogu izaći čisti”, rekao je profesor Žarko Puhovski.

Navodi da se tu uvijek radi o dva elementa.

“Prvo, da ja imam plaću koju mislim da zaslužujem i drugo, ne želim da vi imate više. Tu počinje igra na svim razinama i to je praktički nemoguće urediti. Ako je moguće, sigurno nije do izbora. Oni će zadovoljiti jedan broj ljudi, ali pitanje je hoće li povećati ukupnom broju ljudi prije izbora što bi im trebalo biti važno. Jednaka plaća je za jednak položaj, a ne za jednaki rad. To nije više od formalnog izjednačavanja, no i to je jako puno s obzirom na postojeću situaciju. Čini mi se naivnim to što je Vlada učinila, pogotovo zato što oni sami stalno zbrajaju povećanje plaća, a ta povećanja plaća su vezana uz inflaciju. Ne možete reći da ste dobili 683 eura, a onda reći da inflacija nema veze s tim jer ima veze. Oni su se sami uvukli i ne vidim kako se mogu iz tog izvući bez ozbiljnih poteškoća. Oni će računati jedini kriterij koji je sad za njih važan – broj ljudi koje mogu u ovom trenutku smiriti”, kazao je.

Komentirao je i štrajk sudaca.

“Uvjeren sam da su suci potpuno neopravdano u štrajku zato jer imaju razmjerno dobre plaće i jer su se upleli u čudne stvari. Jučer je sutkinja Vesna Horvath rekla da nije sve ono što zakon propisuje hitnim zapravo hitno. To smijemo mi reći, ali ne smije reći sutkinja. Ona bi trebala biti odmah suspendirana. Ona je rekla da ne prihvaća zakon. Oni su se više orijentirali na sindikalni nego na sudački postupak. Cijela Hrvatska se digla na noge zbog jednog djeteta, stotine djece je sad oštećeno time što su oni odlučili da neki elemeti obiteljskog zakona moraju biti ozbiljno shvaćeni pa se sad odgađaju postupci. Zato se nitko ne buni je oporba ne želi učiniti nešto što ispada kao podrška ministarstvu. Udruge nekorektno šute i sad ispada da oni mogu raditi što žele ako se ne radi o djetetu iz bolje obitelji i to je doista problem”, rekao je Puhovski.

Navodi da su suci doista u situaciji da imaju privilegije jer su oni jedna od tri grane vlasti.

“Oni sad pokušavaju dovesti u sumnju ustavno načelo diobe vlasti. Izbor sudaca kod nas ima manje političkog utjecaja nego u 90 posto država EU-a. Ali suci govore iz jedne važne privilegije i to se ne smije zaboraviti. Njih ima relativno malo pa se to može relativno lako riješiti, ali Vladi može samo odgovarati ako se digne kuka i motika na sudstvo. Suci ne smiju određivati što se njima čini žurnim. Ne znači da će se dogovoriti na sastanku. Oni su u međuvremenu podigli razinu svog očekivanja, Vlada se boji. Oni zapravo ne žele diobu vlasti. Oni bi se htjeli izvući iz svega, imati svoje prihode, biti država u državi, a istodobno ne govore o sebi kao o dijelu države nego kao o nekom stručnom aparatu”, rekao je.

Dotaknuo se i glavnog kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“Svi podaci pokazuju da to HDZ-u ne šteti, čak malo raste. Pojavila se histerizirana atmosfera gdje Jutarnji objavljuje formulaciju da su po tračevima kojima ne treba vjerovati Plenkoviću nametnuli Turudića Vladimir Šeks i Mladen Bajić. Bajić se trenutno nalazi u Ukrajini kao ekspert Međunarodnog suda za ratne zločine. Potpuna izmišljotina. I Sandra Benčić je nasjela na to”, rekao je pa je dodao: “To izaziva histeriju i istovremeno ojačava poziciju Vlade. Vlada je trebala iskoristiti zakonsku mogućnost da ne predloži nikog i da se ponovi natječaj. Ne mislim da je to zato što će ih Turudić čuvati od skandala jer im oni nisu štetili”, rekao je.

Isto tako, komentira: “On je Saboru u nekim situacijama dobro odgovarao, no u nekim situacijama stvari nisu bile istinite. To bi odmah trebala biti diskvalifikacija. Jedini kriterij je bio da se pokaže da se ne boje jakih ljudi. Andreju Plenkoviću je bilo dosta da se govori da oko sebe skuplja blijede osobe, Turudić to svakako nije. Više na žalost nego na sreću”, kazao je.

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića.

“Milanović ne bi trebao govorito o pravosuđu nakon svog prijedlga kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Uletio je u oporbenu igru što nije funkcija predsjednika države. Nije mu stalo do Ustavnog suda, Sabora, Vrhovnog suda i sad mu je odjednom stalo jer želi biti protiv Plenkovića. Rekao je da ga baš boli briga za proces. To predsjednik države ne smije reći”, rekao je.

Za kraj je ocijenio i mandat glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

“Ona je osoba koja nije imala nikakve prave kvalifikacije za taj posao. Ona je radila tehničke greške govorećoi o paraleli našeg i američkog pravnog sustava, nema dovoljno znanja i čvrstine. Nije kontrolirala sustav. Polovinu poluga nije imala u rukama i to nije bilo dobro”, zaključio je.

