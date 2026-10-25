Smrznuti špinat: Je li zaista zdraviji od svježeg i kako ga najbolje koristiti u kuhinji?

Zbog svoje visoke nutritivne gustoće, smrznuti špinat je izvanredan dodatak svakodnevnoj prehrani i omogućuje unos ključnih mikronutrijenata u samo jednoj porciji. Unatoč niskoj kalorijskoj vrijednosti, njegova kemijska struktura obiluje tvarima važnim za imunološki sustav, vid i zdravlje kostiju. Ovdje su istaknuti najvažniji vitamini i minerali koji se u njemu nalaze.