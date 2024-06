Što se dogodi kad avion u letu dođe u kontakt s pticom?

Podijeli :

Udari ptica su uobičajena i stvarna opasnost za zrakoplove. Može doći do oštećenja motora pa i dovesti do kobnih posljedica.

Prvi nalet ptica na zrakoplov zabilježio je Orville Wright 1905. godine iznad polja kukuruza u Ohiju.

Sada se događaju svaki dan.

Možda najpoznatiji nalet ptica selica dogodio se 2009. godine, kada je let 1549 US Airwaysa naišao na jato kanadskih gusaka selica ubrzo nakon polijetanja iz zračne luke LaGuardia u New Yorku. Oba motora aviona su otkazala, a kapetan Sully Sullenberger bio je prisiljen sletjeti bez motora u rijeku Hudson.

Između 2008. i 2017. Australski odbor za sigurnost prometa zabilježio je 16.626 sudara s pticama.

Gdje se događaju sudari s pticama i kakve su posljedice?

Prema Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva, 90 posto sudara s pticama događa se dok zrakoplovi polijeću ili slijeću, ili lete na nižim visinama.

Ishod može biti kvar motora. U manjim zrakoplovima, posebice jednomotornim, udari ptica mogu biti kobni. Od 1988. prijavljena su 262 smrtna slučaja zbog sudara s pticama i 250 uništenih zrakoplova.

Kako se piloti brane od udara ptica?

Većina sudara s pticama događa se rano ujutro ili pred zalazak sunca kada su ptice najaktivnije. Piloti su obučeni da budu oprezni tijekom ovih vremena.

Također, radar se može koristiti za praćenje jata ptica. Međutim, ova tehnologija nije dostupna diljem svijeta pa se ne može koristiti svugdje.

Australska vlada za sigurnost civilnog zrakoplovstva o upravljanju opasnostima od divljih životinja navodi što bi zračne luke trebale učiniti kako bi ptice i životinje držale podalje od zračne luke. Jedna od tehnika je korištenje malih eksplozija plina za oponašanje zvuka sačmarice kako bi se ptice odvratile od piste, piše cnn.

