Zašto sve više ljudi stavlja koru naranče u perilicu posuđa? Jednostavan trik postao hit na internetu

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Kora naranče najčešće završava u otpadu, no posljednjih se dana internetom širi trik zbog kojeg je sve više ljudi stavlja u perilicu posuđa. Tvrde da ovaj jednostavan postupak može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa i osvježavanju unutrašnjosti uređaja, a za njega vam ne trebaju posebna sredstva za čišćenje.

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Ideja se temelji na prirodnim uljima koja se nalaze u kori naranče. Ona imaju ugodan citrusni miris, a pripisuje im se i sposobnost razgradnje masnoće te uklanjanja neugodnih mirisa.

Zagovornici ovog trika tvrde da kora naranče može pomoći i u uklanjanju ostataka deterdženta te naslaga kamenca, iako takvi učinci nisu potvrđeni opisanim pokusom, piše The Kitchn.

Kako funkcionira trik s korom naranče?

Autorica teksta na portalu The Kitchn odlučila je isprobati ovaj popularni trik na vlastitoj perilici posuđa, koja je nakon četiri godine korištenja trebala osvježenje.

Kupila je dvije velike naranče sorte Cara Cara, ogulila ih i kore rasporedila u pretince košarice za pribor za jelo. Zatim je pokrenula uobičajeni program pranja.

Nakon završetka ciklusa pričekala je nekoliko minuta da se perilica ohladi, a zatim otvorila vrata.

Odmah je primijetila intenzivan, svjež miris citrusa. Nakon što je izvadila kore, provjerila je i unutrašnjost uređaja.

Je li perilica bila čišća?

Prema njezinu iskustvu, razlika u čistoći nije bila osobito vidljiva. Perilica ni prije pokusa nije bila izrazito prljava, pa nije mogla sa sigurnošću procijeniti koliko su kore pridonijele uklanjanju naslaga.

Međutim, promjena mirisa bila je očita. Unutrašnjost perilice mirisala je svježije, a ugodan miris citrusa proširio se i kuhinjom.

Iznenadilo ju je i to što su kore nakon cijelog ciklusa ostale gotovo netaknute. U perilici nije pronašla ostatke pulpe ni druge tragove naranče.

Napomenula je da je koristila naranče s debljom korom te da bi rezultat možda bio drukčiji s drugim sortama ili mandarinama.

Može li kora naranče zamijeniti sredstvo za čišćenje perilice?

Iako je bila zadovoljna rezultatom, autorica naglašava da ovaj trik ne bi koristila kao zamjenu za namjenska sredstva za odmašćivanje ili čišćenje perilice posuđa.

Smatra ga jednostavnim načinom za povremeno osvježavanje uređaja, osobito ako se u njemu pojave neugodni mirisi ili ako želi brzo osvježiti kuhinju prije dolaska gostiju.

Njezin pokus pokazao je da kora naranče može ostaviti ugodan miris, ali ne dokazuje da učinkovito uklanja masnoću, kamenac ili druge naslage.

Zato je ovaj internetski trik najbolje promatrati kao dodatak redovitom održavanju, a ne kao zamjenu za temeljito čišćenje perilice posuđa.