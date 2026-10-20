DJECA OSTAVLJENA U PLANINI
Majka ostavila dvojicu sinova same u planini i nastavila uspon: Pronašli ih uplakane u gustoj magli
Majka je tijekom planinarenja u Poljskoj ostavila dvojicu sinova, u dobi od osam i 14 godina, same na planinskoj stazi jer više nisu mogli nastaviti hodati. Unatoč gustoj magli i slaboj vidljivosti, odlučila je nastaviti uspon prema vrhu, dok su dječaci ostali čekati njezin povratak.
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Incident se dogodio u subotu, 17. listopada, na planinskom masivu Bieszczady na jugoistoku Poljske, u blizini mjesta Muczne.
Dječake je pronašla skupina planinara iz Poljskog turističkog društva PTTK, koju su privukli dječji povici i plač. Zatekli su osmogodišnjaka koji je neutješno plakao i njegova 14-godišnjeg brata, vidno uznemirenog.
"Nalazimo se u blizini mjesta gdje se iznad Muczne razdvajaju plava i žuta planinarska staza. Planinarimo sa skupinom iz podružnice Poljskog turističkog i planinarskog društva (PTTK) u Rzeszówu. Odjednom čujemo prodoran plač i dječji vrisak. Zaustavljamo se, a pokraj staze stoje dvojica dječaka – uplakani osmogodišnjak i njegov četrnaestogodišnji brat, obojica zbunjeni i izgubljeni”, objavila je podružnica Poljskog turističkog i planinarskog društva (PTTK) iz Rzeszówa na svojem profilu na Facebooku.
Obećala im je da će se vratiti za 15 minuta
Dječaci su planinarima ispričali da ih je majka ostavila nakon što su joj rekli da više ne mogu hodati. Obećala im je da će se vratiti za 15 minuta, no nastavila je prema vrhu, do kojeg je trebalo još približno sat vremena hoda.
Djeca su je čekala znatno dulje nego što je najavila. Situaciju je dodatno otežavala gusta magla, zbog koje je vidljivost bila vrlo slaba. Prema navodima poljskih medija, mlađi dječak u jednom je trenutku pokušao skrenuti sa staze prema okolnom raslinju.
Planinari su ostali uz dječake i pokušali ih umiriti. Otprilike 15 minuta nakon što su ih pronašli pojavila se njihova majka. Osmogodišnjak joj je odmah prišao, uhvatio je za ruku i prestao plakati.
Planinari ostali zatečeni njezinom reakcijom
Kada su je upitali zašto je maloljetnu djecu ostavila samu u planini po lošem vremenu, žena je, prema njihovu svjedočenju, odgovorila da je bila odsutna samo nakratko.
Objasnila je da je željela nastaviti uspon, ali da su je sinovi u tome sprječavali.
Predstavnici planinarskog društva naveli su da u početku nije pokazivala kajanje. Ispričala se tek nakon što ju je jedan od planinara upozorio na moguću kaznenu odgovornost. Poručili su joj da se ne treba ispričati njima, nego vlastitoj djeci.
Slučaj je izazvao brojne reakcije u Poljskoj, a mnogi su osudili majčinu odluku da nastavi planinarenje i ostavi djecu bez nadzora.
Kako prenosi Euronews, slučaj je prijavljen nadležnim tijelima. Zasad nema informacija o mogućim pravnim posljedicama za majku.
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