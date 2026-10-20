VELIKE PROMJENE ZA PUTNIKE
Otkazan vam je let? EU uvodi nova pravila, evo kada morate dobiti povrat novca
Eurozastupnici su u utorak dali konačno zeleno svjetlo ažuriranim pravilima EU-a kako bi se poboljšala zaštita i informiranje putnika u slučaju poremećaja u putovanju, objavio je Europski parlament.
Uredba, kojom će se ojačati zaštita prava putnika u svim vrstama prijevoza, usvojena je s 652 glasa za, dva protiv i osam suzdržanih.
U usvojenom tekstu pojašnjavaju se pravila o povratu troškova u slučaju otkazivanja kada se letovi rezerviraju preko posrednika, kao što su putničke agencije ili internetske platforme za rezervacije.
Putnici imaju pravo na puni povrat novca, uključujući naknadu za posredovanje, u roku od 14 dana (zračni prijevoznik mora prebaciti novac posredniku u roku od najviše sedam dana, a posrednik ga mora isplatiti putniku u roku od dodatnih sedam dana). Posrednici u trenutku rezervacije moraju obavijestiti putnike o primjenjivim aranžmanima za povrat troškova.
Jedinstveni obrasci za povrat novca i odštetu
Putnici će moći podnijeti zahtjeve koristeći se standardiziranim obrascima za povrat troškova i odštetu ili bilo kojim jednakovrijednim obrascem koji osigurava prijevoznik. Zajednički obrasci bit će dostupni na internetskim stranicama Komisije, na svim jezicima i za sve vrste putovanja.
Novim pravilima jačaju se i prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti tako što se osobama u pratnji omogućuje da s njima putuju zrakoplovom besplatno ako je njihova prisutnost potrebna, kao što je već slučaj s putovanjem autobusom, vlakom ili brodom.
Veće ovlasti tijela za zaštitu prava putnika
Nacionalnim tijelima dodjeljuju se veće ovlasti za istraživanje mogućih kršenja prava putnika. Moći će proaktivno pokretati revizije, inspekcijske preglede ili razgovore s prijevoznicima, ne samo nakon zaprimanja pritužbi putnika, izvijestio je Europski parlament.
Izvjestitelj Matteo Ricci (S&D, IT) istaknuo je da će se ovim zakonodavstvom poboljšati zaštita koju putnici uživaju.
"Nacionalna tijela pobrinut će se za to da poduzeća ispune svoje obveze bez pokretanja sudskog postupka. Putnici koji kupuju karte preko posrednika zadržat će svoja prava, a poboljšat će se i potpora pojedincima sa smanjenom pokretljivošću. Prava naših građana stavljamo ispred profita zračnih prijevoznika", rekao je Ricci, navodi se u objavi Parlamenta.
Brnjac: Konkretan pomak za prava putnika
HDZ-ova eurozastupnica Nikolina Brnjac istaknula je u izjavi za Hinu da ažurirana pravila predstavljaju "konkretan pomak" za prava građana u svim vrstama prijevoza.
„Nakon što smo uspješno zaštitili prava putnika u zračnom prometu, danas smo osigurali dodatne konkretne pomake za građane u svim ostalim vrstama prijevoza: puni povrat novca za otkazane zrakoplovne karte kupljene preko posrednika u roku od 14 dana, uključujući posredničke naknade, te jedinstvene europske obrasce za jednostavnije ostvarivanje povrata i odšteta u svim vrstama prijevoza.
"Osigurali smo i besplatno putovanje nužne pratnje osoba s invaliditetom u zračnom prometu, kao što je već predviđeno za ostale vrste prijevoza, te veće ovlasti nacionalnih tijela koja će moći samostalno istraživati kršenja prava putnika, bez čekanja pritužbi građana. Potvrdili smo postojeća prava na povrat novca za karte, 30 dana željezničkim, 14 dana autobusnim i 7 dana pomorskim prijevozom te uskladili rok za podnošenje pritužbi u svim vrstama prijevoza na tri mjeseca“, zaključila je Brnjac.
Nova pravila primjenjivat će se od listopada 2027.
Vijeće još treba službeno odobriti ažurirana pravila prije njihove objave u Službenom listu EU-a. Primjenjivat će se od 23. listopada 2027. Komisija je 2023. u okviru paketa za mobilnost putnika predstavila ažurirana pravila EU-a kojima se uređuju prava putnika u zračnom, željezničkom, pomorskom i autobusnom prijevozu te prijevozu unutarnjim plovnim putovima.
Oko 13 milijardi putnika koji svake godine putuju zrakoplovom, vlakom, autobusom ili trajektom u EU-u obuhvaćeno je pravima putnika u EU-u. Očekuje se da će ta brojka do 2030. dosegnuti 15 milijardi, a do 2050. gotovo 20 milijardi.
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