Otkazan vam je let? EU uvodi nova pravila, evo kada morate dobiti povrat novca

"Osigurali smo i besplatno putovanje nužne pratnje osoba s invaliditetom u zračnom prometu, kao što je već predviđeno za ostale vrste prijevoza, te veće ovlasti nacionalnih tijela koja će moći samostalno istraživati kršenja prava putnika, bez čekanja pritužbi građana. Potvrdili smo postojeća prava na povrat novca za karte, 30 dana željezničkim, 14 dana autobusnim i 7 dana pomorskim prijevozom te uskladili rok za podnošenje pritužbi u svim vrstama prijevoza na tri mjeseca“, zaključila je Brnjac.