Hrvati u Beogradu osvojili dvije zlatne medalje i prvi put u povijesti se plasirali na svjetsko prvenstvo

U jeku lokalnih zbivanja ova informacija svakako ne bi trebala proći ispod radara jer, kolokvijalno govoreći, za kuhare diljem svijeta ovo natjecanje zapravo je kao Liga prvaka u nogometu. Rezultati ove prave utakmice na tanjuru, za koju su brojni hrvatski navijači već spremni, važni su i za hrvatski turizam, ali i za gospodarstvo općenito: