GLOBAL CHEFS CHALLENGE
Hrvati u Beogradu osvojili dvije zlatne medalje i prvi put u povijesti se plasirali na svjetsko prvenstvo
U Beogradu hrvatska zastava, u Šangaju svjetsko finale: Veliki uspjeh hrvatskih kulinarskih zvijezda - i to u dvije kategorije.
Uz dvije zlatne i jednu srebrnu medalju, s prvim mjestom u ukupnom poretku, hrvatski kulinarski reprezentativci ostvarili su povijesni uspjeh na međunarodnom natjecanju Global Chefs Challenge. U Šangaju će krajem ožujka 2027. predstavljati Hrvatsku u dvije kategorije, potvrđujući da domaća gastronomska scena ima svoje mjesto među najboljima na svijetu.
Iza iznimnih rezultata na polufinalu održanom od 10. do 12. listopada u Beogradu stoje talenti, znanje, preciznost, kreativnost i sati predanog rada, ali i timski duh bez kojeg nema vrhunskih kulinarskih postignuća – sve ostvareno uz podršku novog, mladog i perspektivnog članstva Hrvatskog kuharskog saveza.
U jeku lokalnih zbivanja ova informacija svakako ne bi trebala proći ispod radara jer, kolokvijalno govoreći, za kuhare diljem svijeta ovo natjecanje zapravo je kao Liga prvaka u nogometu. Rezultati ove prave utakmice na tanjuru, za koju su brojni hrvatski navijači već spremni, važni su i za hrvatski turizam, ali i za gospodarstvo općenito:
„Ovo je povijesni uspjeh za hrvatsku kulinarsku struku, ali i snažan impuls za turizam i gospodarstvo. Vrhunska gastronomija danas je jedan od glavnih motiva dolaska gostiju visoke platežne moći, a naši su reprezentativci dokazali da Hrvatska na tanjuru nudi svjetsku kvalitetu. Takvi rezultati podižu vrijednost cjelokupnog hrvatskog turističkog brenda.
Uspjeh promovira i vrhunske namirnice lokalnih proizvođača, motivira mlade da se odluče za deficitarno kuharsko zanimanje te dugoročno podiže standarde u restoranima i hotelima. Više nismo samo pratitelji svjetskih trendova, nego zemlja koja stvara lidere. U Kinu idemo s velikim ambicijama i želimo pokazati da je Hrvatska gastronomska velesila,“ objasnio je predsjednik Saveza Erich Glavica, odnedavno i počasni doživotni član Worldchefsa, Svjetske organizacije kuharskih društava.
U glavnoj seniorskoj kategoriji u Šangaj izravnim plasmanom odlaze Amos Novak i njegov pomoćnik Mladen Zorec iz restorana Terbotz u Međimurju. Osvojili su zlato i prvo mjesto u ukupnom poretku južnoeuropske regije, čime su izravno izborili nastup na svjetskom finalu, među najboljim chefovima svijeta.
Jednako impresivan rezultat ostvarili su Patrik Prnjak i Eldin Tubić iz restorana Monsapori u u sklopu Hotela Monumenti u Puli, koji su zlatom i prvim mjestom pobijedili u kategoriji Global Vegan Chefs Challenge. Uspjeh je osobito vrijedan jer veganska kuhinja zauzima sve važnije mjesto na suvremenoj gastronomskoj sceni, a rad s biljnim namirnicama, okusima i teksturama zahtijeva jednako znanje i profesionalnost kao i druge kulinarske discipline.
Pro Media Group
Pro Media Group
Pro Media Group
Hrvatski uspjeh upotpunili su mladi kuhari Marko Hudin i Claudio Mastrovincenzo, koji su u kategoriji Global Young Chefs Challenge, namijenjenoj kuharima do 25 godina, osvojili srebrnu medalju i treće mjesto u ukupnom poretku. Njihov rezultat pokazuje da hrvatska gastronomija ima novu generaciju talentiranih profesionalaca spremnih razvijati vlastiti stil i suočiti se s najzahtjevnijim međunarodnim izazovima.
Hrvatski kuharski savez neprofitna je udruga koja okuplja kulinarske profesionalce te potiče njihovo stručno usavršavanje, razmjenu znanja i razvoj mladih talenata. Sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, uz dugoročno partnerstvo i podršku Hrvatske turističke zajednice, hrvatskim kuharima omogućuje da predstave svoje vještine i kreativnost te promiču hrvatsku gastronomiju izvan granica zemlje. Do finala u Šangaju reprezentativce očekuju pripreme za najveći izazov dosadašnje karijere, a Hrvatska već sada ima razloga biti ponosna na svoje kulinarske ambasadore.
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