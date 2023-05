Jeste li se ikad pitali što sanjaju vaši ljubimci? Nikako ih nemojte buditi

Podijeli :

Agata Nyga/Pixabay/Ilustracija

Dr. Deirdre Barrett, klinička i evolucijska psihologinja s Harvardske medicinske škole, tvrdi da psi doživljavaju slične snove kao i ljudi, a vjerojatno se u njima pojavljuju i njihovi vlasnici.

Dok se vlasnici pasa nadaju da njihov pas ima mirne snove, prihvatili su da nikada neće doista znati što im se događa u glavi. Ali, jedna psihologinja s Harvarda tvrdi da ima odgovore za kojima smo svi tragali. Dr. Deirdre Barrett, klinička i evolucijska psihologinja s Harvardske medicinske škole, objavila je studiju o tome što psi sanjaju. Rekla je da psi vjerojatno sanjaju o svojim svakodnevnim iskustvima, baš kao i ljudi, što znači da postoji velika vjerojatnost da sanjaju svoje vlasnike, piše Mirror.

Dodale je: ‘Ljudi sanjaju o istim stvarima koje ih zanimaju danju, iako više vizualno i manje logično. Nema razloga misliti da su životinje drugačije. Budući da su psi općenito iznimno privrženi svojim vlasnicima, vjerojatno vaš pas sanja vaše lice, vaš miris i da vam ugađa ili smeta’. Iako ne postoji način da sa sigurnošću znamo o čemu pas sanja, dr. Barrett kaže da je vjerojatno da sanjaju o trčanju kada im šape ili noge počnu trzati ili komuniciraju s drugim psom ili čovjekom kada počnu lajati.

Ona kaže da većina životinja ima slične cikluse spavanja kao ljudi, prolazeći kroz laganu, duboku i REM fazu sna. Ljudi sanjaju tijekom REM faze (Rapid Eye Movement) spavanja, pa je pretpostavka da tada sanjaju i životinje. Kod ljudi REM spavanje obično počinje 90 minuta nakon što utonu u san i traje između pet i 15 minuta, pri čemu se svaki ciklus produljuje tijekom noći.

Dr. Barrett kaže da vlasnici mogu pokušati poboljšati snove svojih pasa tako što će ih izložiti ‘sretnim dnevnim iskustvima’ i osigurati im sigurno i ugodno okruženje za odmor tijekom noći. No, kada je riječ o noćnim morama, Američki kinološki klub savjetuje vlasnicima da nikada ne bude svoje pse jer bi mogli agresivno reagirati na osobu koja ih probudi. Dodali su: “Nisu svi ljudski snovi dobri. Zaključujemo da i psi mogu imati noćne more. Te je noćne more teško gledati. Može biti primamljivo probuditi svog psa kako biste ga utješili, kao što biste učinili s djetetom, ali postoje neki rizici povezani s psećim noćnim morama na koje biste trebali pripaziti”.

“Ako ste se ikada probudili iz strašnog sna, znate da da vam je trebalo vremena da se sjetite gdje ste i s kim ste. Kao i neki ljudi, psi mogu agresivno reagirati na osobu koja ih budi. To može biti opasno, posebno za djecu”, objašnjavaju, ‘Najbolja stvar koju možete učiniti za psa za kojeg mislite da loše sanja je da pričekate da se vaš pas probudi i budete tu da ga utješite”, prenosi Večernji list.

