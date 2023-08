Stigla je nova varijanta koronavirusa. Koliko je ona zaista opasna?

Podijeli :

Postoji nova varijanta koronavirusa - EG.5.

EG.5 uzrokuje oko 17% novih slučajeva Covid-19 u SAD-u, u usporedbi sa 16% za sljedeću najčešću liniju, XBB.1.16, prema najnovijim procjenama američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

EG može zvučati kao potpuno novi oblik virusa, ali on to nije; to je varijanta XBB rekombinantnog soja vrste omikron, a ne veliki evolucijski skok kao izvorni soj omikron.

U usporedbi sa svojim ozvornikom XBB.1.9.2, ima jednu dodatnu mutaciju na svom šiljku, na poziciji 465. Ova se mutacija već pojavila u drugim varijantama koronavirusa. Znanstvenici nisu sigurni koje točno nove trikove omogućuje virusu, ali znanstvenici obraćaju pozornost jer su ga mnogi od novih potomaka XBB-a usvojili, piše BBC.

I ta se varijanta brzo širi

Mutacija 465 prisutna je u oko 35% sekvenci koronavirusa prijavljenih diljem svijeta, uključujući drugu koja je u porastu u prevalenciji na sjeveroistoku, FL.1.5.1, što sugerira da prenosi neku vrstu evolucijske prednosti u odnosu na prethodne verzije.

EG.5 također sada ima svoj vlastiti izdanak, EG.5.1, koji dodaje drugu mutaciju šiljku. I ta se varijanta brzo širi.

Dr. David Ho je testirao ove varijante u svom laboratoriju na Sveučilištu Columbia kako bi vidio koliko su postale otporne na antitijela od kojih se moramo braniti.

“Obje su samo malo otpornije na neutralizirajuća protutijela u serumu zaraženih i cijepljenih osoba”, rekao je Ho, profesor mikrobiologije i imunologije, u e-poruci CNN-u.

Klinički, rekao je, čini se da ove varijante ne uzrokuju drugačije ili teže simptome od virusa koji su postojali prije njih.

“U osnovi ima nešto više imunološkog izlaza u usporedbi s onima koji su bili prethodnici u ovoj XBB seriji”, rekao je dr. Eric Topol, kardiolog na Scripps Translational Research Institutu. “On ima prednost, zbog čega se širi po cijelom svijetu”.

Izvan SAD-a, EG.5 brzo raste u Irskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Japanu i Kini. Svjetska zdravstvena organizacija unaprijedila je svoj status u srijedu s varijante pod nadzorom na varijantu od interesa, što je potez koji signalizira da agencija misli da bi je trebalo pratiti i dalje proučavati.

Ova je varijanta postala najrasprostranjenija u SAD-u, baš kao što broj slučajeva, posjeta hitnoj pomoći i hospitalizacija raste, iako ništa ne ukazuje na to da je ovaj specifični soj ono što pokreće ta povećanja.

Umjesto toga, epidemiolozi misle da je ljudsko ponašanje pokretač ovog porasta. Oni ukazuju na stvari poput rekordne vrućine koja tjera sve više ljudi u zatvorene prostore na klimatizaciju, što pomaže širenju virusa. Djeca se također vraćaju u škole u mnogim dijelovima SAD-a, a domaća zadaća nije jedino što djeca donose kući.

Ipak, postoje razlozi za nadu da ovaj val neće biti tako loš, kaže dr. Anne Hahn, postdoktorska suradnica u Odjelu za epidemiologiju mikrobnih bolesti na Yale School of Public Health.

“Ostaje za vidjeti što će nove varijante raditi preko zime”

“Polazimo od vrlo niske početne vrijednosti u kombinaciji s visokim imunitetom populacije, što bi govorilo protiv velikog porasta u skorije vrijeme. Međutim, što će ove nove varijante raditi tijekom zime, ostaje za vidjeti”, rekla je.

Razine virusa otkrivene u otpadnim vodama u kolovozu približne su onima u ožujku, prema podacima Biobot Analyticsa.

“Očekujem da će biti široko rasprostranjenih infekcija i očekivao bih da će te raširene infekcije općenito biti blage”, rekao je dr. Dan Barouch, imunolog i virolog sa Sveučilišta Harvard u Bostonu.

“Ljudi koji su pod visokim rizikom od obolijevanja od teških bolesti, moraju nastaviti poduzimati mjere opreza”, kazao je.

Proizvođači cjepiva rekli su da očekuju da će cjepivo biti spremno za nekoliko tjedana, ali direktorica CDC-a dr. Mandy Cohen predviđa da će cjepivo biti dostupno u listopadu, budući da će trebati odobrenje američke Agencije za hranu i lijekove i preporuku CDC-a.

To bi bilo mjesec kasnije nego što je cjepivo bilio dostupno prošle jeseni.

“Zašto ovo traje tako dugo?” rekao je Topol. “Cijela ideja mRNA je da biste je mogli brzo okrenuti i u roku od nekoliko mjeseci, imali biste je spremnu.”

Topol je rekao da je cjepivo posebno važno za one koji su stariji i koji imaju oslabljeni imunološki sustav jer više nemaju učinkovita monoklonska antitijela koja bi pomogla ako zaraza virusom opet postane ozbiljna.

Nije jasno zašto se čini da je proces sporiji nego što je bio prošle godine. FDA nije odmah odgovorila na pitanje o vremenskom roku za reviziju jesenskih cjepiva.

Topol kaže da si SAD ne mogu priuštiti odgodu uvođenja cjepiva protiv covida. Iza EG.5 dolazi niz varijanti virusa koje im omogućuju da se čvršće vežu za stanice, kaže on, čineći ih još zaraznijima.

Zabrinut je da bi to moglo imati veće posljedice.

