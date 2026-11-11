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u lisinskom

FOTO / Održana komemoracija za legendarnog Mišu Kovača: "On je pjesma naše duše, zar nije"

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11. stu. 2026. 14:59
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11.11.2026., Zagreb - Komemoracija u cast legende hrvatske zabavne glazbe Mate Mise Kovaca u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

U Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija u čast nedavno preminuloga legendarnog hrvatskog pjevača Mate Miše Kovača.

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Komemoraciju je organizirala njegova matična diskografska kuća Croatia Records, okupivši brojna istaknuta imena domaće glazbene scene, suradnike, autore i prijatelje koji su desetljećima svjedočili njegovoj neponovljivoj karijeri.

Posljednju počast glazbenoj legendi došli su odati kolege s estrade Željko Bebek, Jacques Houdek i producent, a ujedno i predsjednik Glavnog odbora Hrvatske glazbene unije, Nikša Bratoš, dramaturginja Željka Udovičić Pleština, Vinko Brešan, dok je državni vrh predvodio premijer Andrej Plenković. U Lisinski su stigli i predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministri Nina Obuljen Koržinek i Gordan Grlić-Radman, Branko Bačić, Tonči Glavina, Oleg Butković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević…

11.11.2026., Zagreb - Komemoracija u cast legende hrvatske zabavne glazbe Mate Mise Kovaca u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Lidija Kovac Photo: Marko Prpic/PIXSELL
11.11.2026., Zagreb - Komemoracija u cast legende hrvatske zabavne glazbe Mate Mise Kovaca u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. ministrica kulture i medija Nina Obuljen Korzinek Photo: Marko Prpic/PIXSELL
11.11.2026., Zagreb - Komemoracija u cast legende hrvatske zabavne glazbe Mate Mise Kovaca u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zeljko Bebek i Amir Kazic Leo Photo: Marko Prpic/PIXSELL
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Obuljen Koržinek je istaknula kako se Hrvatska ne oprašta samo od velikog pjevača i najprodavanijeg izvođača u povijesti hrvatske diskografije, nego i od čovjeka koji je bio zvučna kulisa naših života te je nadrastao sve estradne, društvene i institucionalne okvire.

"Mišo je pjesma naše duše, zar nije? Mišo je soundtrack naših života, i života naših roditelja, možda i baka i djedova. Zamislite koja je to duga karijera, i koji utjecaj na pop kulturu u Hrvata je napravio", rekao je Houdek.

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komemoracija mate mišo kovač

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