Neno Belan prisjetio se susreta s Mišom: "Spavao je na klupi u New Yorku zbog Elvisa"

"Kad smo se slikali, kratko smo pročakulali i prva stvar o kojoj nam je pričao bilo je kako je spavao na klupi blizu Madison Square Gardena da bi uspio kupiti kartu za koncert Elvisa Presleyja, održan u rano ljeto 1972. godine", otkrio je Belan zanimljiv detalj o Mišinoj strasti prema glazbenom uzoru.