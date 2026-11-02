1986.
Neno Belan prisjetio se susreta s Mišom: "Spavao je na klupi u New Yorku zbog Elvisa"
Odlazak Mate Miše Kovača potaknuo je brojne domaće glazbenike da iz svojih arhiva izvuku najdraže, često zaboravljene uspomene na kralja domaće zabavne glazbe.
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Među njima je i Neno Belan, koji se na svom Facebook profilu od legende oprostio rijetkom fotografijom nastalom prije točno četiri desetljeća, prisjetivši se susreta koji je zauvijek ostao urezan u njegovo sjećanje, piše tportal.
Riječ je o fotografiji čuvenog fotografa Jadrama Babića snimljenoj na beogradskom festivalu MESAM krajem studenoga 1986. godine, u vrijeme kada je grupa Đavoli žarila i palila scenom, a Mišo Kovač bio apsolutni diskografski i estradni vladar.
"Kad smo se slikali, kratko smo pročakulali i prva stvar o kojoj nam je pričao bilo je kako je spavao na klupi blizu Madison Square Gardena da bi uspio kupiti kartu za koncert Elvisa Presleyja, održan u rano ljeto 1972. godine", otkrio je Belan zanimljiv detalj o Mišinoj strasti prema glazbenom uzoru.
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Taj kratki, ali topli razgovor završio je riječima ohrabrenja koje Belan i danas pamti. 'Samo nam je rekao: "I ja sam tada bio na počecima, samo gurajte momci!", napisao je glazbenik, zaključivši svoju posvetu dirljivim riječima: "Iskrena sućut obitelji i počivao u miru, dragi Mišo."
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