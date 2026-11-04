u krugu obitelji
Mate Mišo Kovač pokopan na Mirogoju uz sina Edija
Hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač pokopan je u srijedu na zagrebačkom groblju Mirogoju, uz sina Edija, u krugu obitelji, potvrdio je Hini izvor blizak pokojnom pjevaču.
Oglas
Legendarni pjevač Mate Mišo Kovač umro je u subotu u Podstrani kod Splita u dobi od 86 godina.
U utorak, koji je Vlada proglasila Danom nacionalne sućuti, na splitskom stadionu Poljud održan je javni ispraćaj u organizaciji Hajduka, Torcide i Hrvatske glazbene unije, na kojem su ga posljednji put pozdravili deseci tisuća obožavatelja iz cijele Hrvatske i kolege glazbenici, koji su za oproštaj pjevali Mišine pjesme.
Posebno emotivni trenutak bio je prolazak automobila s tijelom Miše Kovača, praćen pjesmom „Poljubi zemlju” koju je pjevao cijeli stadion. Vozilo s lijesom prošlo je ispod istočne, zapadne i sjeverne tribine, a više od 30.000 ljudi s Poljuda ga je ispratilo uz stihove pjesme „Samo nas nebo rastavit može”.
Mišine pjesme na oproštaju su izveli njegovi prijatelji i kolege Giuliano, Klapa Rišpet, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Joško Čagalj Jole i Alen Nižetić. Molitvu je predvodio fra Ivan Utješinović, župnik župe Svete Trojice na Poljudu.
Na oproštaju je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je rekao da je riječ o pjevaču koji je prodao najviše ploča te čovjeku koji je obilježio i Dalmaciju i Hrvatsku.
Nakon oproštaja na splitskom Poljudu, lijes s Mišinim tijelom krenuo je prema Zadru, prolazeći kroz Kaštela, Trogir, Marinu, Rogoznicu, Primošten, Brodaricu, Šibenik, Vodice, Pirovac, Murter, Biograd i Sukošan.
Nekoliko stotina Šibenčana oprostilo se u ponedjeljak od svojeg preminulog sugrađanina Miše Kovača na Trgu Republike Hrvatske, između katedrale sv. Jakova i Gradske vijećnice zborno pjevajući hitove poput „Dalmacija u mom oku”, „Ako me ostaviš”, „Jedan dan života” i „Nikoga nisam volio tako”.
Mišo Kovač bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čija je karijera obilježila nekoliko generacija. Njegove pjesme postale su dio hrvatske glazbene i kulturne baštine. Tijekom pedesetak godina glazbene karijere prodao je više od 20 milijuna ploča.
Među njegovim najpoznatijim pjesmama su „Ostala si uvijek ista”, „Proplakat će zora”, „Odvest ću te na vjenčanje”, „Još i danas teku suze jedne žene”, „Dalmacija u mom oku”, „Ako me ostaviš” i „Samo nas nebo rastavit može”.
Komemoracija u čast Mate Miše Kovača održat će se u srijedu, 11. studenoga, u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas