Znakovi da sabotirate svoju vezu ili brak

Ljudi znaju sabotirati veze i brakove iz različtih razloga, poput straha, niskog samopouzdanja, problema s povjerenjem, previsokih očekivanja i neadekvatnih vještina potrebnih da bi odnos bio dobar.

Kako ne bi bili povrijeđeni, ljudi rade razne stvari čak i kada za to nema potrebe. Povlače se, brane, napadaju svoje partnere.

U nastavku smo izdvojili znakove da sabotirate svoju vezu. Ako se prepoznate u ovom popisu, odnosno ako utvrdite da sabotirate svoju vezu, napravili ste prvi veliki korak. Priznavanje destruktivnog ponašanja je prvi korak na putu do rješenja, piše Zadovoljna.hr.

Nakon toga možete krenuti dalje, zagledati se u sebe i početi shvaćati zašto uopće sabotirate vezu, odnosno odgovara li vam taj odnos ili ne.

Kako objašnjavaju stručnjaci, jedina konstanta u svakom našem odnosu smo mi sami. Ponekad nas ozbiljna samorefleksija može dovesti do uvida u naše jedinstvene načine sabotiranja odnosa.

Ono što morate imati na umu je to da su kako bi veza, odnosno brak potrajali potrebni povjerenje, otvorena komunikacija, predanost, stvaranje osjećaja sigurnosti i uzajamno prihvaćanje.

Sada je vrijeme za znakove da možda sabotirate vlastitu vezu/brak. Prepoznajete li se u njima?

1. Tražite razlog zašto stvari nisu u redu i pretjerano ste kritični

Čak i kada je partner dobar prema nama i ako ga volimo, možemo postati zajedljivi. Napad na partnera, poput čestog kritiziranja, jedno je od najčešćih ponašanja kada je u pitanju sabotiranje odnosa.

Neke stvari koje možda radite, a koje bi mogle značiti da sabotirate vezu, su prigovaranje oko najmanjih sitnica poput toga kako vaš partner pere suđe, osuđivanje druge strane bez da saslušate argumente, neprestana potraga za nedostacima, podsjećanje na pogreške iz prošlosti…

2. Opsjednuti ste partnerovim postupcima čak i kada nije u blizini

Ovakvo ponašanje često je posljednica povreda iz proošlosti. Primjerice, ako vas je bivši partner prevario, teško vjerujete sadašnjem partneru. Neopravdano nepovjerenje može se manifestirati na razne načine.

Primjerice, brinete se s kim se partner viđa kad niste s njim, razmišljate kome šalje poruke, o kome razmišlja… bez da za to imate opravdani razlog.

3. Namjerno izbjegavate sukobe

Činjenica da se nikad ne svađate s partnerom nije znak zdrave veze. Ako svjesno ne izražavate svoje misli kako biste zadržali mir, moguće je da ćete s vremenom shvatiti da ste zapravo sabotirali vezu jer ako ne podijelite ono što vas muči, drugoj strani ne dajete priliku da razgovara s vama i riješi eventualne probleme što u konačnici može dovesti do propasti veze.

4. Nepotrebno i pretjerano se ljutite na partnera

Ova točka u potpunoj je suprotnosti s točkom broj tri. U ovoj situaciji ljutite se na partnera zbog svake sitnice – ako kasni nekoliko minuta, ako je zaboravio kupiti neku sitnicu u trgovini, ako ne odgovori na poruku čim ste je poslali… Ako ovo radite moguće je da imate strah od odbijanja ili napuštanja, a u ovakvoj situaciji vi ste ta osoba koja uzrokuje probleme pa vam se čini kao da “pobjeđujete”.

5. Imate nerealna očekivanja

U zdravoj vezi normalno je imati očekivanja od svog partnera. Međutim, kada su naša očekivanja nerealna i prevelika, radi se o sabotaži veze.

Kako prepoznati imate li nerelana očekivanja? Imate ih ako od partnera očekujete da uvijek bude vaše sve, da vam uvijek pruža svu potrebnu emocionalnu podršku, da zadovoljava sve vaše potrebe, da vam čita misli, da obavlja sve “teške” poslove, da planira spojeve, inicira seks…

6. Osjećate se nedostojno

Kada netko ima nisko samopouzdanje i osjeća se nedostojnim zdrave i sretne veze, može se stvoriti ideja da vas svi ionako na kraju ostave pa zašto vi prvi ne biste napravili stvari koje će otjerati osobu s kojom ste u vezi.

Ljudi koji sami sabotiraju veze možda se jednostavno ne osjećaju dostojnima sretne veze.

Ukratko, svi mi smo tijekom odrastanja mogli primati poruke koje su utjecale na naše samopouzdanje. Kada je to slučaj, osoba nerijetko smatra da nije dobra za svog partnera. Osim toga, može se dogoditi da osoba s niskim samopouzdanjem u vezi može samu sebe uvjeriti da je i partner vidi onako kako ona vidi samu sebe, što u konačnici dovodi do toga da se ponaša na načine zbog kojih su svi u vezi nesretni.

7. Ne ulažete puno truda u vezu

Ako svoju energiju ulažete u bilo što drugo osim veze, možda sabotirate odnos s partnerom. Neki od znakova da to radite su skrivanje iza posla, pretjerano ulaganje truda i vremena u posao i hobije, stavljanje svih drugih važnih ljudi ispred partnera… Sve to dovodi do toga da će se vaš partner početi osjećati nevažnim.

