Ljubo Pavasović Visković: Turudić je najbolji kandidat, barem nije licemjeran

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak razgovarao je o stanju u pravosuđu, kandidatima za novog glavnog državnog odvjetnika, o štrajku sudaca i drugim aktualnim temama.

Pred Vladino Povjerenstvo danas izlaze četiri kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Radi se o jednoj od ili najvažnijoj poziciji u pravosuđu pa na upit je li ovaj način odabir najsretniji, Ljubo Pavasović Visković je rekao:

“Nije jedna od najvažnijih pozicija u pravosuđu, nego u državi. Figurativno govoreći to je najveći frajer u državi. Onaj koji vodi računa o interesima države, goni najsloženija djela. Važno mjesto je po načinu kako se bira, bira ga Sabor. Osobno mislim da to treba i dalje ostati u nadležnosti Sabora, ne vidim način za drugi izbor. U SAD-u ga biraju građani na izborima, mi smo još nezrela demokracija, ovo je zasda najmanje loš sustav izbora glavnog državnog odvjetnika.”

Dodaje ipak da bi dvotrećinska većina dala dodatni legimitimet izboru, “a ovako imamo neko politikanstvo i preglasavanje stranaka u Saboru”, rekao je Pavasović Visković.

Na pitanje što mora imati glavni državni odvjetnik, odvjetnik odgovara:

“Stručan neovisan i karakter vođe. Sadašnja glavna državna odvjetnica nije imala nijednu od tih odlika. Nije vodila tu kuću kako treba, skrivala se iza podređenih. Ne bih teoretizirao, imamo četiri kandidata. Turudić je najbolji kandidat od ova četiri, nema sumnje, koliko god ću mnoge sad iznenaditi. Bilo bi dobro da dođe čovjek van sustava jer sustav je devastiran. Ima odličnih kadrova, ali je bremenit problemima i dobro bi bilo da netko ozbiljnijeg karatktera protrese sve to.”

Osvrćući se na povezanost Ivana Turudića s HDZ-om i “sporna poznanstva” koja su mu mnogi zamjerali, Pavasović Visković je rekao:

“Živimo u zemlji od 3,8 milijuna ljudi. Svatko s profesionalnom težinom ima političke preferencije. Svatko tko dođe u poziciju da bude biran, ima neku političku bliskost s nekim. Sad ne može biti izabrana osoba koja nema veze s HDZ-om, barem na nivou simpatije. Ono što se Turudiću najviše zamjera, to mi je njegova prednost, najmanje je licemjeran, sve njegove mane se znaju. Ima veze s HDZ-om, on svoja problematična poznanstva ne krije. Svi imamo poznanstva koja nisu idealna, ali većina ih krije. Sigurno postoji hrpa mojih odnosa koji bi bili problematizirani. Ne mislim da sam loš jer poznajem nekoga tko nije divan i krasan. Mislim da je to što ne krije odnose iz prošlosti njegova prednost.”

Govoreći o funkcioniranju DORH-a istaknuo je da bilo dosta politikanstva u upravljanju DORH-om i gurale su se stvari koje su osuđene na propast. “Radilo se loše. DORH ima ogromnih kadrovskih problema, loši su međuljudski odnosi, na nižim razinama fali kadrova, mladi ljudi se ne odlučuju za taj posao. Cijeli je niz stvari koje će glavni državni odvjetnik morati riješiti i zato mora biti netko snažan. Turudić je dovoljno bezobrazan da će s izvršnom vlasti razgovarati i tražiti što treba.”

“Suci ne traže novac nego sustav za računanje plaća”

Prokomentirao je mjere upozorenja koje provode suci tražeći indeksaciju plaća od Vlade što im je bilo obećano do kraja godine:

“Svi bi i htjeli bolje pravosuđe i bolje sudstvo, ali ćemo ih tretirati kao državne činovnike. Plenković sjajno komunicira jer nepopularnu skupinu ljudi gura na marginu. Problem je u odnosu. Radi se o čelnom čovjeku jedne od tri ključne vlasti, po Ustavu je ravnopravan Plenkoviću, Plenković nije nadređen Radovanu Dobroniću, oni su isti. Ljudi ne razumiju odnose između grana vlasti. Pravosuđe loše komunicira. Ne može davati intervjue i suci ne mogu svaka tri dana govoriti o tome. Suci nisu iskomunicirali da ne traže novac nego sustav prema kojem će biti računate plaće. Nedopustivo je da Ministarstvo pravosuđa bude nadređeno bilo kojem sucu i ne može određivati plaće. Suci traže indeksaciju, automatizam da su plaće vezane uz ekonomske parametre.”

Kritizirao je premijerovu izjavu da suci mogu i 10 godina biti u štrajku… “Izjava premijera države da suci mogu biti u štrajku 10 godina, na što to liči? Predsjevnik Vrhovnog suda ne može doći do njega. Predsjedniku Vrhovnog suda u ovoj zemlji se ministar pravosuđa ne javlja, to je nevjerojatno, protutustavno, zbog toga bi netko trebao odgovarati. Premijer mora riješiti problem sa sucima.”

