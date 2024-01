Turudićevo ime u optužnici koju je USKOK podigao protiv Kovačevića. Razlog su – odijela

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

U optužnici protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka što ju je u nastavku afere JANAF jučer podigao USKOK, spominje se i ime aktualnog suca Visokog kaznenog suda suda RH Ivana Turudića. Turudić se trenutno natječe za funkciju glavnog državnog odvjetnika.

Turudić je zajedno s braćom Milijanom i Jozom Brkićem, te visokopozicioniranim HDZ-ovcem Marijom Kapulicom na popisu osoba čiju je kupovinu odijela, kako tvrdi USKOK u optužnici, Krešo Petek plaćao na zahtjev Dragana Kovačevića.

USKOK je ranije danas potvrdio da je podigao ovu optužnicu, tereteći Kovačevića i Peteka ih za korupciju kod JANAF-ovih investicija na Terminalu Omišalj.

Optužbe za korupciju

Riječ je o investiciji JANAF-a na Terminalu Omišalj vrijednosti 1.490.146,53 eura i 597.178,95 eura, koje je, prema optužnici dobio Elektrocentar Petek. Nakon tako zaključenih ugovora, sumnja USKOK, Kovačević je osiguravao Petekovoj firmi i ažurne isplate predujmova.

Sukladno njihovom dogovoru, u zamjenu za opisano postupanje Petek je, prema optužnici, predao Kovačeviću najmanje 13.272,28 eura u gotovini. Osim toga je, na Kovačevićev zahtjev podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289,20 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta za samog Kovačevića, članove njegove obitelji, te za njegove prijatelje i poznanike.

Upravo među tim prijateljima i poznanicima spominje se i Turudić.

Turudić i ostali sve negiraju

Još kada je otvoren ovaj krak istrage u aferi JANAF i Turudić i Kapulica i Brkići demantirali su navode USKOK-a.

U razgovoru s našom Ninom Kljenak sudac Turudić lani je naglasio da mu bivši šef JANAF-a nikada nije kupio niti jedan komadić odjeće.

“Iz medija sam saznao da je taj postupak vodio USKOK. Mogli su me pozvati i pitati. Dao bih im sve informacije. Tog poziva nije bilo i to nije fer postupanje. To nije postupak koji služi utvrđivanju istine nego je objava u medijima služila mom osobnom sramoćenju”, naveo je u travnju 2023. Kasnije je ispitan kao svjedok.

Cijeli razgovor sa sucem Turudićem o pogledajte u videu.

Kovačević prijavio šeficu DORH-a

Danas smo suca Turudića zamolili da komentira činjenicu da se našao u optužnici protiv Kovačevića, no on je to odbio.

Sam Kovačević danas je najnoviju USKOK-ovu optužnicu nazvao lažnom, te najavio kaznene prijave protiv Zlate Hrvoj Šipek i tužitelja koji je pokrenuo istragu protiv njega, Tomislava Kambera zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a protiv člana uprave Janafa Vladislava Veselicu zbog davanja lažnog iskaza.

