Burna rasprava u Sloveniji: “Vlada klima crnih i protuzakonitih eutanazija”

Podijeli :

Skupina građana uputila je slovenskom parlamentu prijedlog Zakona o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života, što je izazvalo veliku raspravu u Sloveniji.

Zakonski prijedlog podržalo je više od 5.500 građana koji su potpisali peticiju da se u Sloveniji omogući dostojanstvena smrt za neizlječivo bolesne koji trpe nesnosne bolove.

Talijanski Ustavni sud blokirao referendum o eutanaziji Eutanazija postala legalna u Novom Zelandu

Oni koji se protive legalizaciji eutanazije, među kojima su Liječnička komora i Slovenska biskupska konferencija, upozoravaju na mogućnosti zloupotrebe zakona.

U udruzi Srebrna nit odbacuju te kritike. Tvrde da je prijedlog zakona vrlo strog, a da se pomoć pri eutanaziji u Sloveniji već provodi, ali ilegalno. Kao osigurače protiv zloupotrebe predlažu da se eutanazija odobri samo u slučajevima kad se utvrdi da nema više mogućnosti palijativnog liječenja, a komisija koja bi to odobrila uključivala bi liječnike, psihijatre i druge stručnjake.

“Sadašnje stanje je da u Sloveniji vlada klima crnih, ilegalnih i protuzakonitih eutanazija. No takva situacija vodstvo liječničkih organizacija niti najmanje ne uznemirava. Na moje pitanje što su do sada konkretno učinili da bi to stanje uredili nije bilo nikakvog odgovora, što znači da nisu ništa poduzeli. To je, dakle, problem kojeg naš zakon rješava”, rekao je Andrej Pleterski iz udruge Srebrna nit.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ponovno loše vijesti za vozače: Od utorka opet raste cijena goriva Teško smo razočarali naše najbolje goste: “Nećete nas više vidjeti na Jadranu!”