HRTKOVCI KOD RUME
FOTO / Maskirani muškarci napali i ozlijediti desetak bajkera ispred biračkog mjesta: "Nitko nije priveden"
Maskirani muškarci fizički su napali i ozlijedili desetak motociklista ispred biračkog mjesta u Hrtkovcima kod Rume, tvrde građani koji su o incidentu obavijestili N1 Srbija.
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Prema njihovim navodima, motociklisti su obilazili biračka mjesta, a kada su se zaustavili kod biračkog mjesta broj 24, pokraj njih se zaustavio automobil koji je stigao iz smjera Platičeva.
Iz vozila je, kako navode, izašlo nekoliko mlađih muškaraca s bijelim fantomkama na glavama i metalnim šipkama, koji su ih potom fizički napali i ozlijedili.
Građani navode da su pozvali Hitnu pomoć, ali da ona nije stigla, pa su ozlijeđene motocikliste privatnim automobilima prevezli u hitni bolnički prijam u Srijemskoj Mitrovici.
Prema istim navodima, na mjesto događaja potom su stigle dvije policijske ophodnje, ali nitko nije priveden.
Muškarci koji su, prema tvrdnjama očevidaca, sudjelovali u napadu pobjegli su automobilima u smjeru Platičeva.
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