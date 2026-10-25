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HRTKOVCI KOD RUME

FOTO / Maskirani muškarci napali i ozlijediti desetak bajkera ispred biračkog mjesta: "Nitko nije priveden"

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N1 Srbija
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25. lis. 2026. 17:47
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Maskirani muškarci fizički su napali i ozlijedili desetak motociklista ispred biračkog mjesta u Hrtkovcima kod Rume, tvrde građani koji su o incidentu obavijestili N1 Srbija.

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Prema njihovim navodima, motociklisti su obilazili biračka mjesta, a kada su se zaustavili kod biračkog mjesta broj 24, pokraj njih se zaustavio automobil koji je stigao iz smjera Platičeva.

Iz vozila je, kako navode, izašlo nekoliko mlađih muškaraca s bijelim fantomkama na glavama i metalnim šipkama, koji su ih potom fizički napali i ozlijedili.

Građani navode da su pozvali Hitnu pomoć, ali da ona nije stigla, pa su ozlijeđene motocikliste privatnim automobilima prevezli u hitni bolnički prijam u Srijemskoj Mitrovici.

bajkeri, Srbija
N1

Prema istim navodima, na mjesto događaja potom su stigle dvije policijske ophodnje, ali nitko nije priveden.

Muškarci koji su, prema tvrdnjama očevidaca, sudjelovali u napadu pobjegli su automobilima u smjeru Platičeva.

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Teme
bajkeri izbori napad srbija

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