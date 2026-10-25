VIDEO / Maskirani napadači metalnim šipkama i bakljama tukli skupinu mladića ispred biračkog mjesta

Povodom ovog incidenta Osnovno javno tužiteljstvo u Pančevu priopćilo je da je ispred Poljoprivredne škole "Josif Pančić" došlo do tučnjave između više maskiranih osoba, unatoč tome što se na snimci vidi da su napadači maskirani, dok građani koji su napadnuti nisu imali prekrivena lica.