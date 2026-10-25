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PANČEVO

VIDEO / Maskirani napadači metalnim šipkama i bakljama tukli skupinu mladića ispred biračkog mjesta

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N1 Srbija
|
25. lis. 2026. 16:04
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Pančevo, tučnjava
N1

Skupina maskiranih muškaraca napala je nekoliko mladića ispred biračkog mjesta kod Poljoprivredne škole u Pančevu, objavio je lokalni portal Pančevo.city.

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Kako se vidi na snimci objavljenoj na društvenim mrežama, jednom je mladiću od udarca raskrvavljeno lice.

Njega i još nekoliko mladića na ulici ispred Poljoprivredne škole, u kojoj se nalazi biračko mjesto, napala je skupina muškaraca odjevenih u crno, s kapuljačama na glavama i maskama na licima.

N1 Srbija doznaje da je policija izašla na mjesto događaja. Kako su nam rekli u policiji, incident nije prijavljen, a policijski službenici za njega su doznali iz medija.

Povodom ovog incidenta Osnovno javno tužiteljstvo u Pančevu priopćilo je da je ispred Poljoprivredne škole "Josif Pančić" došlo do tučnjave između više maskiranih osoba, unatoč tome što se na snimci vidi da su napadači maskirani, dok građani koji su napadnuti nisu imali prekrivena lica.

Tužiteljstvo je također navelo da je u tijeku rasvjetljavanje događaja, identifikacija sudionika i utvrđivanje tjelesnih ozljeda, nakon čega će se utvrditi pravna kvalifikacija kažnjivog djela.

U Srbiji se danas održavaju izvanredni parlamentarni izbori, a incidenti su zabilježeni na više biračkih mjesta. Prema podacima CeSida, do 11 sati zabilježeno je 120 nepravilnosti.

Sve o izborima u Srbiji pratite UŽIVO na N1.

Teme
izbori pančevo srbija tučnjava

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