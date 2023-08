FOTO Prosvjedi diljem BiH: “Državo, ubila si mi majku”

Podijeli :

Nizama Hećimović (38) koju je prošlog tjedna u Gradačcu ubio njen bivši suprug Nermin Sulejmanović (35) pokopana je u ponedjeljak u tom gradu, a stotine ljudi koji su je došli ispratiti potom su sudjelovali na mirnom okupljanju čiji je cilj bio poslati poruke protiv obiteljskog nasilja.

“Stop svim oblicima naslja”, pisalo je na transparentu koji su nosili sudionici prosvjeda u Gradačcu gdje je Sulejmanović osim Nizame Hećimović u petak ubio još dva muškarca, a dvojicu te jednu ženu ranio prije nego što je počinio samoubojstvo.

Osim u Gradačcu prosvjedi su organizirani u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Tuzli, Goraždu i još nekim gradovima u BiH.

Rijeka ljudi u Gradačcu na ispraćaju ubijene Nizame Hećimović

Prosvjede u Sarajevu na kojima je bio veliki broj sudionika predvodili su član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak, američki veleposlanik Michael Murphy te gradonačelnica Benjamina Karić (SDP BiH) koja je pročitala popis zahtjeva upućenih vlastima na svim razinama.

Među njima je proglašenje femicida odnosno ubojstva žena teškim kaznenim djelom s odgovarajućim strogim kaznama.

Nasilje nad ženama u BiH razmjerno je česta pojava s tragičnim posljedicama, no počiniteljima se u pravilu izriču razmjerno blage kazne koje nisu sukladne obvezama što ih je ta država preuzela ratificiranjem Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

To se pokazalo i u slučaju Nizame Hećimović koja je bila izložena sustavnom nasilju no na to nije bilo odgovarajuće reakcije: Pravosudna tijela i policija sada se uzajamno optužuju za očite propuste.

Iz suda u Gračanici u ponedjeljak su se pravdali tvrdnjama kako ubojicu nisu mogli sankcionirati jer policija nije dokumentirala njegovo nasilje nad bivšom suprugom pa mu stoga nije mogla biti izrečena mjera zabrane približavanja ženi.

“Za ubojstvo u Gradačcu krivi svi. Ženama govore – de malo prešuti, proći će ga”

“Tražimo da se hitno utvrdi odgovornost policijskih službenika i nositelja pravosudnih funkcija i da ih se adekvatno sankcionira”, kazala je Karić iznoseći zahtjeve u ime okupljenih prosvjednika u Sarajevu.

Dvojica muškaraca, otac i sin koje je Hećimović također ubio u petak, bit će pokopani u utorak, a vlade dva entiteta na svom su teritoriju u srijedu proglasile dan žalosti.

Te su odluke u Federaciji BiH i RS donesene nakon što su srpski ministri odbili glasati za dan žalosti na sjednici Vijeća ministara BiH.

