Politička analitičarka: Hrvatska se ne bi smjela miješati u izborni zakon BiH

Politička analitičarka Ivana Marić u Newsroomu se osvrnula na situaciju u susjednoj Bosni i Hercegovini nakon odlaska Bakira Izetbegovića i Željka Komšića.

Izborni zakon ono je što treba mijenjati, a dvije ključne figure koje su ga stopirale sad to više neće činiti. Dojam je kao da sad može biti određenih pomaka prema naprijed.

“Sasvim sigurno da sad može biti pomaka sad kad su otišli Izetbegović i Komšić. Njih su dvojica političari koji su više ulagali u populizam i zavađanje, a manje u rješavanje problema. Jako dugo smo u BiH imali takve političare, kojima odgovara unositi nemir i strah. Znali su upozoravati na neke nove ratove, što bi im donosilo glasove”, rekla je Marić pa dodala:

“Vidimo sad da ta politika ništa nije donijela i građani su se donekle uspjeli izboriti protiv toga pa imaju priliku izabrati drugačije strukture vlasti. Sad su tu umjesto Izetbegovića i Komšića Elmedin Konaković i Nermin Nikšić. Oni zastupaju potpuno drugačiji pristup, razgovorom žele riješiti probleme koji se mogu riješiti, a one koje ne, ostavljaju za kasnije. Spremni su za to, zaista su tu kako bi rješavali probleme.”

Premijer Andrej Plenković je kazao da Hrvatska može pomoći svojim primjerom oko izbornog zakon Bosni i Hercegovine, za koji je uvjeren da bi omogućio pravednije izbore biračima.

“U biti, izborni zakon je interno pitanje BiH i to bi trebalo prepustiti BiH. Ako nisu sami u stanju to napraviti, onda treba izabrati nekoga tko može. Dakle, to se ne bi trebalo rješavati s Hrvatskom. Ono što se s Hrvatskom može rješavati jesu odlaganje nuklearnog otpada, infrastrukturnih projekata… Toga nije bilo posljednjih osam godina, dok su druge struje bile na vlasti”, naglasila je Marić.

Nažalost, zbog tih osam godina BiH zaostaje, no ostaje uvjerenje da će se to promijeniti na bolje. Što budi nadu prema ulasku u Europsku uniju.

Plenković umiruje BiH: Nema razloga za brigu zbog odlagališta na Trgovskoj gori

“Hrvatska je pomogla lobiranjem i to je ono što očekujemo, da nam Hrvatska ukaže na put kojim trebamo ići prema Europskoj uniji. Ali, nama ne treba zaštitnički odnos, nama treba ravnopravan odnos s Hrvatskom”, izjavila je Marić i spomenula da se još uvijek ne priča o bosanskohercegovačkim predstavnicima nego predstavnicima Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Bivši premijer Slovenije Borut Pahor rekao je da očekuje BiH u EU 2030., ali Marić nije toliko optimistična.

“Jedino ako nam poklone bismo tad ušli, kad bismo nastavili ovim tempom. Možda će EU biti lakše primiti nas nego izbjegavati nas, ali samo ako naši političari počnu ispunjavati uvjete. A to su pravna država, borba protiv korupcije, manje birokracije… Nadam se da će političari postati svjesni odgovornosti koju su preuzeli i da će brinuti o građanima, ne isključivo svojim interesima”, zaključila je politička analitičarka Ivana Marić.

