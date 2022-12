Na Kosovu i dalje napeto, Vučić posjetio postrojbe Vojske Srbije

Podijeli :

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je u utorak postrojbe vojske na jugu Srbije, dok se Beograd i Priština uzajamno optužuju tko je prouzročio krizu koja traje već 18. dan otkako su Srbi na sjeveru Kosova postavili barikade.

Vučić je u utorak navečer posjetio postrojbe vojske Srbije raspoređene na jugu Srbije i potom na Instagramu objavio da se, poslije obilaska, sprema za razgovor s predstavnicima Srba sa sjevera. “Vjerujem u pravdu i pravo, ali više od svega u srpsku mudrost, snagu i odlučnost. Živjela slobodarska Srbija”, poručio je u utorak navečer Vučić na Instagramu.

Srbija je u ponedjeljak navečer uvela postrojbe vojske i policije u stanje visoke pripravnosti, a kosovski premijer Albin Kurti optužio je srbijanske vlasti da, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem, pokušavaju oživjeti projekt razmjene teritorija te da na tom tragu izazivaju napetosti u regiji, uključujući i postavljanje barikada na sjeveru Kosova.

Istovremeno, na sjeveru su u utorak Srbi postavili nove barikade, a u utorak navečer postavljene su barikade i na magistralnom putu iz pravca Kuršumlije u pravcu prijelaza Merdare.

Vučić je ranije u utorak ocijenio da Priština “histerično inzistira na uklanjanju barikada” jer želi protjerati Srbe s Kosova.

Na konferenciji za medije uz patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, kojem dan ranije nije dopušten ulazak na Kosovo, Vučić je optužio „Albance i dio međunarodne zajednice“ da im je cilj protjerivanje Srba sa sjevera Kosova. „Konačni cilj je izbacivanje Srbije za sva vremena s Kosova i Metohije“, rekao je srbijanski predsjednik.

Srbijanska premijerka Ana Brnabić objavila je u utorak navečer na Twitteru da Srbi barikadama “štite svoje pravo glasa” i “pravo na Briselski sporazum”, koji su Beograd i Priština potpisali u travnju 2013, pod pokroviteljstvom Europske unije. “Oni će pobijediti i (kosovski premijer Albin) Kurti će biti poražen”, poručila je Brnabić.

Barikade na sjeveru traju već 18 dana, unatoč ranijim pozivima SAD-a, Velike Britanije i Njemačke da ih lokalni Srbi uklone i “shuttle” diplomacije Sjedinjenih Država i EU-a koje pozivaju na deeskalaciju i pokušavaju obje strane dovesti za pregovarački stol.

Dodatne tenzije u ponedjeljak su potaknule najave iz Prištine da kosovska vlada ima “operativni plan” za uklanjanje barikada, a da je to očekivala od mirovne misije (KFOR), čije snage to dosad nisu učinile. Beograd je ranije od KFOR-a zatražio da, shodno Rezoluciji 1244 VS UN-a, omogući povratak srpskih snaga sigurnosti na Kosovo, ali izravni odgovor iz zapovjedništva KFOR-a nije stigao.

