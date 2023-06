Održava se još jedan prosvjed u Beogradu: Vučić najavio izvanredno obraćanje

Podijeli :

AFP

Prosvjed "Srbija protiv nasilja" održat će se i ovog petka, 9. lipnja, od 18 sati u Beogradu. Bit će to šesti put da se ljudi okupljaju kako bi ponukali vlast na promjene.

Stručnjak: Prosvjedi u Beogradu prikazuju sukob dviju Srbija

Okupljanje će biti ispred Narodne skupštine, a potom će se nastaviti prema Tašmajdanskom parku do Pravnog fakulteta, odakle će se Beogradskom ulicom spustiti do Slavije i potom Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, oko koje će se napraviti prsten, najavili su predstavnici oporbenih političkih stranaka.

Kao jedna od najbitnijih postaja prosvjeda bit će ona kod Ministarstva prosvjete pa organizatori pozivaju građane neka slobodno ispišu poruke na transparente i pokažu ih “kako bi jasno dali do znanja što narod (ne)želi i što narod tišti”, prenosi Danas.

Kako je poručeno na konferenciji za medije, fokus nadolazećeg prosvjeda bit će na obrazovanju zbog, kako su rekli organizatori, kaotičnog plana o kraju školske godine.

Oporbeni predstavnici su rekli da organizatori ne odustaju od zahtjeva koji su postavljeni na prvom prosvjedu “Srbija protiv nasilja”.

Slučajno ili ne, povezano ili ne, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić danas u 20 sati imat će “izvanredno obraćanje javnosti, na kojem će poslati važne poruke”.

