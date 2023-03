Predsjednica Federacije BiH imenovala novu vladu, čeka se potez SDA

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara imenovala je u četvrtak nove članove vlade tog entiteta, a svoju će odluku u petak dostaviti dvojici dopredsjednika čiji je supotpis nužan kako bi se ona mogla proslijediiti Zastupničkom domu entitetskog parlamenta na potvrdu.

Bradara je na svom Facebook profilu objavila kako je tijekom dana potpisala odluku o imenovanju premijera i ministara te da je time završen “prvi dio posla”.

Dopredsjednik Federacije iz reda srpskog naroda Igor Stojanović ranije je potvrdio kako će odobriti odluku koju donese Bradara no dopredsjednik iz reda Bošnjaka Refik Lendo takvu je mogućnost odbacio ukoliko u vladi ne bi bilo ministara iz njegove Stranke demokratske akcije (SDA).

Schmidt: Vrijeme je da se okonča uspostava vlasti u BiH Blinken: Dodik se ponaša poput Putina i uvodi autokraciju

Bradara je kadar HDZ BiH koji je u koaliciji s bošnjačko-građanskim blokom predvođenim SDP-om iz kojega je i Stojanović.

Novu vladu trebao bi predvoditi predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, a ministri bi osim iz njegove stranke te iz HDZ BiH bili i članovi Naroda i pravde (NiP), Stranke za BiH (SBiH), Naše stranke (NS) i Narodnog europskog saveza (NES).

“Za sad čekamo i očekujemo suglasnosti (dopredsjednika)”, napisala je Bradara na Facebooku.

Šef Delegacije EU-a Johann Sattler se ranije tijekom dana sastao s Lendom, a nakon toga je priopćeno kako je tema njihova razgovora bila upravo uspostava nove entitetske vlade.

Otkako je Federacija BiH uspostavljena 1994. godine ovo je prva situacija u kojoj između predsjednika i dopredsjednika entiteta nema jasne suglasnosti o imenovanju nove vlade jer oni ovoga puta dolaze iz stranaka koje nisu u koaliciji.

SDA je mogućnost blokade imenovanje vlade dobila jer je zahvaljujući izmjenama izbornog zakona što ih je u listopadu 2022. godine nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt stekla kontrolni paket u klubu Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta pa tako dobila poziciju bošnjačkog dopredsjednika Federacije.

Stranke koje su dogovorile koaliciju bez SDA sada očekuju da Schmidt svojom intervencijom deblokira ovaj proces no on se još nije očitovao kani li to i učiniti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.