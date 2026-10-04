Predsjednik SDP-a BiH: "Predstoji nam zanimljiva jesen u slaganju vlasti"

Predsjednik SDP-a i premijer Federacije Nermin Nikšić, čija je stranka nakon SDA druga po snazi iz Federacije u državnom kao i u parlamentu entiteta, ocijenio je kako su oni dobili novo povjerenje birača kroz mandat Denisu Bećiroviću ali i Ivanu Begiću koji bi kao kandidat SDP-a trebao postati novim potpredsjednikom RS iz reda Hrvata.