Nermin Nikšić
Predsjednik SDP-a BiH: "Predstoji nam zanimljiva jesen u slaganju vlasti"
Među biračima iz Federacije BiH najveću je podjedinačnu potporu dobila Stranka demokratske akcije (SDA) iako je njen čelnik Bakir Izetbegović poražen u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH nakon što je novi mandat u državnom vrhu izborio Denis Bećirović iz SDP-a BiH.
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Predsjednik SDP-a i premijer Federacije Nermin Nikšić, čija je stranka nakon SDA druga po snazi iz Federacije u državnom kao i u parlamentu entiteta, ocijenio je kako su oni dobili novo povjerenje birača kroz mandat Denisu Bećiroviću ali i Ivanu Begiću koji bi kao kandidat SDP-a trebao postati novim potpredsjednikom RS iz reda Hrvata.
"Ostale stvari će se slagati", kazao je dodajući kako očekuje dva ili tri mandata u federalnom parlamentu više nego do sada te da zadrži dosadašnju poziciju i u državnom parlamentu.
Želja mu je da dosadašnja koalicija s Narodom i pravdom (NiP) i Našom strankom (NS) opstane ukoliko to bude moguće.
"Predstoji nam zanimljiva jesen u slaganju vlasti", zaključio je čelnik SDP-a.
Među strankama koje okupljaju pretežito bošnjačko biračko tijelo treća po snazi je Stranka za BiH (SBiH) koja je do sada tavorila na političkim marginama.
Tu stranku koju je 1996. godine utemeljio Haris Silajdžić sada vodi načelnik sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić.
Potpuni potop na ovim izborima doživio je Savez za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića koji ni na jednoj razini nije prešao izborni prag.
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