predsjednik DF-a
Komšić nakon loših izbornih rezultata: "Dan je pametniji od noći"
Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić obratio se nakon objave izbornih rezultata, ocijenivši da su rezultati njegove stranke vrlo loši.
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„Dobra večer građanima BiH. Red je da se obratimo. Ukratko ću iznijeti ocjenu. Rezultati su jako loši. Nismo uspjeli ni s kandidatom za Predsjedništvo BiH. Primjetan je pad na državnoj razini, a pogotovo na federalnoj“, kazao je Željko Komšić.
Naveo je da je, prema njegovoj ocjeni, očito da ideja građanske države nije nešto što građani Bosne i Hercegovine općenito prihvaćaju.
„Za nas su to porazne stvari, ali što ćete. Morate ih prihvatiti. Hvala na izborima koji su pošteniji i bolji. Narod je poručio što želi. Čestitamo svim pobjednicima, borba je bila demokratska. Na nama je da to sportski prihvatimo“, poručio je predsjednik DF-a.
Komšić je govorio i o svojim sljedećim potezima, ali nije želio objaviti nikakvu odluku.
„Što se mene tiče, vidjet ću što ću napraviti. Jutro je pametnije od večeri. Neću sada objavljivati nikakve odluke“, rekao je.
Dodao je da su, iz perspektive DF-a, građani Bosne i Hercegovine poslali jasnu poruku o ideji koju ta stranka zastupa.
„S našeg gledišta, narod BiH rekao je da ova ideja koju zastupamo jednostavno nije prihvatljiva ili je prihvatljiva, ali mi nismo ljudi koji mogu nositi tu ideju. Toliko od mene, zahvaljujem svima. Građanima i građankama čestitamo na ovome“, kazao je Komšić.
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