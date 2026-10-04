Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je u izbornom stožeru te stranke pobjedu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske.

Dodik je zahvalio okupljenima na, kako je rekao, velikoj pobjedi, istaknuvši da je SNSD ostvario neočekivano visok rezultat.

„Hvala vam na velikoj pobjedi. Proglašavam da smo pobijedili za člana Predsjedništva, za predsjednika RS-a. Neočekivano visok rezultat ostvarila je i stranka“, poručio je Dodik.