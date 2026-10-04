opći izbori
Izbori u BiH: Filipović uvjerljivo vodi, Dodik proglasio pobjedu SNSD-a
Bosna i Hercegovina bira vlast za sljedeće četiri godine. Opći izbori organizirani su uz prvi put uvedene izborne tehnologije. Do 15 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 26,88 posto birača, odnosno osam posto manje nego prije četiri godine.
Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće četiri godine. Biračka mjesta diljem zemlje otvorena su u 7 sati, a građani će do 19 sati birati članove Predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i federalnom parlamentu, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a te zastupnike u kantonalnim skupštinama.
N1 BiH
N1 BiH
ELVIS BARUKCIC/AFP
Ines Lucic/PIXSELL
N1 BiH
7 Objava
20:41
prije 0 min.
Dodik proglasio pobjedu SNSD-a: „Pobijedili smo za člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS“
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je u izbornom stožeru te stranke pobjedu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske.
Dodik je zahvalio okupljenima na, kako je rekao, velikoj pobjedi, istaknuvši da je SNSD ostvario neočekivano visok rezultat.
„Hvala vam na velikoj pobjedi. Proglašavam da smo pobijedili za člana Predsjedništva, za predsjednika RS-a. Neočekivano visok rezultat ostvarila je i stranka“, poručio je Dodik.
Naveo je da je riječ o rezultatu sličnom onome koji je stranka ostvarila prije 20 godina.
„Ovo je rezultat sličan onome od prije 20 godina. Što ćemo napraviti u sljedećih 20“, rekao je Dodik, dodavši da u ovom trenutku neće objavljivati brojke.
Prema njegovim riječima, izborni dan bio je uspješan, a atmosfera je tjednima bila na strani SNSD-a.
Dodik je kazao da je na skupovima SNSD-a sudjelovalo više od 20.000 ljudi te ocijenio da su izbornim rezultatima dobili potvrdu svojih politika.
20:32
prije 9 min.
Darijana Filipović uvjerljivo vodi
Prvi preliminarni rezultati općih izbora u BiH objavljeni u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva u Sarajevu u 20 sati ukazuju kako u utrci za Predsjedništvo BiH iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
Prema rezultatima koji su postali dostupni temeljem skeniranja glasačkih listića neposredno nakon što su birači označili svoje favorite, Filipović je dobila 92 tisuće glasova, oko 55 tisuća glasova dobio je Slaven Kovačević iz Demokratske fronte a Zdenko Lučić kojega je podupro blok predvođen HDZ-om 1990. dobio je oko 44 tisuće glasova.
Među bošnjačkim kandidatima vodi Denis Bećirović iz SDP-a BiH čiju je nominaciju podržalo 14 političkih stranaka sa 164 tisuće glasova a drugoplasirani je čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sa 148 tisuća glasova.
Među srpskim kandidatima vodi Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika sa 213 tisuća glasova a Marinko Božović iz Srpske demokratske stranke (SDS) dobio je 102 tisuće glasova.
U utrci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minić iz SNSD koji je dobio 202 tisuće glasova a drugoplasirani sa 160 tisuća glasova je Branko Blanuša iz SDS-a.
U utrci za parlament BiH najviše je glasova dobila SDA, slijedi je SDP BiH te koalicija okupljena oko HDZ-a BiH.
Dodikov SNSD dobio je najviše glasova među strankama iz Republike Srpske a slijede ga Pokret sigurna Srpska (PSS) banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića te SDS.
20:24
prije 17 min.
Rezultati za Predsjedništvo BiH
CIK (Centralna izborna komisija) objavio je trenutačne rezultate izbora za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Bošnjački član:
- Denis Bećirović – 164.369 glasova
- Bakir Izetbegović – 148.036
- Semir Efendić – 110.530
- Fahrudin Radončić – 9.320
Hrvatski član:
- Darija Filipović – 92.854 glasova
- Slaven Kovačević – 55.475
- Zdenko Lučić – 44.345
Srpski član:
- Željka Cvijanović – 213.812 glasova
- Marinko Božović – 102.877
- Nebojša Vukanović – 67.707
20:08
prije 33 min.
Bećirović i Filipović u vodstvu za bošnjačke i hrvatske članove Predsjedništva
Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH vodi Denis Bećirović sa 118.000 glasova, ispred Bakira Izetbegovića, koji ima 110.000 glasova.
Kako navodi Istraga.ba, pozivajući se na rezultate SIP-a, u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH vodi Darijana Filipović. Ona trenutačno ima 69.000 glasova, dok Slaven Kovačević ima 39.000, a Zdenko Lučić 32.000 glasova.
20:04
prije 37 min.
SNSD objavio prve rezultate
Biračka mjesta na Općim izborima zatvorena su u 19 sati, a u Glavnom izbornom stožeru SNSD-a vlada pozitivna atmosfera.
Glasnogovornik SNSD-a Radovan Kovačević iznio je prve preliminarne podatke kojima raspolaže ta stranka, navodeći da je iza građana Republike Srpske još jedan izborni dan.
Prema njegovim riječima, na temelju dosad obrađenih glasova, kandidat Savo Minić osvojio je oko 67.000 glasova, dok njegov protukandidat Blanuša ima oko 50.000 glasova.
19:59
prije 42 min.
Objavljena izlaznost na izborima u BiH, evo gdje je najveća, a gdje najmanja
Do 15 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 26,88 posto birača, odnosno osam posto manje nego prije četiri godine.
Opširnije OVDJE.
19:57
prije 44 min.
Stižu prvi rezultati
Prema podacima prikazanima u aplikaciji SDA za praćenje rezultata Općih izbora, Bakir Izetbegović trenutačno vodi u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prema prikazanim rezultatima, evidentirano je ukupno 8.990 glasova. Izetbegović je osvojio 3.576 glasova, dok Denis Bećirović ima 3.359 glasova. Semir Efendić osvojio je 1.896 glasova, a Fahrudin Radončić 159 glasova.
Kada je riječ o utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, prema podacima prikazanima u aplikaciji evidentirano je ukupno 1.948 glasova.
Slaven Kovačević trenutačno ima 851 glas, Darijana Filipović 661, dok je Zdenko Lučić osvojio 436 glasova.
Iz prikaza rezultata po kantonima i Distriktu Brčko vidljivo je da su u Tuzlanskom kantonu evidentirana 4.422 glasa, dok je za Unsko-sanski i Posavski kanton u trenutku nastanka fotografije bilo prikazano nula glasova.
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