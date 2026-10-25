Strani mediji o Vučićevom porazu: "Politički potres nakon 14 godina dominacije"

Agencija podsjeća da je Vučić u rujnu raspisao izvanredne parlamentarne izbore nakon dugotrajne političke krize. Prethodno je napustio predsjedničku dužnost kako bi se mogao kandidirati za premijera. Izbori su tako, umjesto nastavka njegove političke dominacije, donijeli rezultat koji bi mogao označiti završetak razdoblja u kojem je SNS imao vodeću ulogu u srbijanskoj politici.