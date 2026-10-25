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Strani mediji o Vučićevom porazu: "Politički potres nakon 14 godina dominacije"
Priznanje izbornog poraza Aleksandra Vučića izazvalo je veliku pozornost međunarodnih medija.
Vodeće svjetske novinske agencije i redakcije, među kojima su Associated Press, Reuters i britanski Guardian, izvještavaju o političkom preokretu u Srbiji, gdje je studentski pokret nakon gotovo dvije godine prosvjeda uspio dovesti u pitanje dugogodišnju dominaciju Srpske napredne stranke.
Dok su građani u središtu Beograda počeli slaviti izborne rezultate, međunarodne agencije prenosile su Vučićevo obraćanje iz stožera SNS-a, u kojem je priznao da je njegova lista izgubila izbore.
"Još nemamo konačne rezultate, ali na temelju uzorka jasno je da smo izgubili ove izbore. Studentska lista je pobijedila, imat će između 135 i 140 mandata, a mi 105", izjavio je Vučić, prema prijevodu koji je objavio Reuters.
"Veliki politički preokret"
Američki Associated Press izvijestio je o Vučićevu priznanju poraza od studentskog pokreta, opisujući izborni rasplet kao politički potres nakon 14 godina dominacije njegove stranke.
Agencija podsjeća da je Vučić tijekom predizborne kampanje optuživao studentski pokret da uz pomoć stranih čimbenika pokušava srušiti vlast. Istodobno ističe njegove bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je podržavao njegovu politiku.
AP posebnu pozornost posvećuje sastavu Studentske liste, koja se razlikuje od tradicionalnih političkih stranaka. Pokret nema jednog istaknutog stranačkog vođu, a među njegovim kandidatima nalaze se stručnjaci iz različitih područja, umjetnici, poljoprivrednici i građani koji dosad nisu obnašali značajnije političke dužnosti.
Američka agencija navodi i da je velika izlaznost pokazala koliko su izbori mobilizirali građane Srbije. Izborni dan, međutim, obilježile su i brojne prijave nepravilnosti te nasilnih incidenata.
"Slavlje u Beogradu i prve projekcije mandata"
Britanski Guardian tijekom izbornog dana pratio je razvoj događaja u Srbiji, a nakon Vučićeva priznanja poraza izvještavao je o reakcijama građana u Beogradu.
Dopisnica Ana Milosavljević opisala je slavlje na ulicama glavnog grada, gdje su brojni građani dočekali vijest o mogućoj smjeni vlasti. Dio okupljenih, prema njezinu izvještaju, teško je mogao povjerovati da je nakon toliko godina došlo do promjene političkih odnosa.
Guardian je prenio i projekcije Ipsosa i CeSID-a, koje je objavila televizija N1. Prema tim procjenama, Studentska lista osvojila je 52 posto glasova, odnosno 138 zastupničkih mandata, dok je Vučićeva lista dobila 39,3 posto glasova i 104 mandata. Riječ je o projekcijama, a službeni konačni rezultati još nisu bili objavljeni.
Britanski list podsjetio je i na događaje koji su prethodili izborima. Studentski prosvjedi započeli su nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi.
Nesreća je potaknula masovne prosvjede i zahtjeve za utvrđivanjem odgovornosti, a studentski pokret s vremenom je prerastao u političku snagu koja je uspjela ozbiljno ugroziti dotadašnju vlast.
"Srbija pred novim političkim razdobljem"
Reuters je Vučićevo priznanje poraza prenio u posebnoj vijesti, naglasivši da bi Studentska lista, prema njegovim procjenama, trebala osvojiti većinu u parlamentu.
Agencija podsjeća da je Vučić u rujnu raspisao izvanredne parlamentarne izbore nakon dugotrajne političke krize. Prethodno je napustio predsjedničku dužnost kako bi se mogao kandidirati za premijera. Izbori su tako, umjesto nastavka njegove političke dominacije, donijeli rezultat koji bi mogao označiti završetak razdoblja u kojem je SNS imao vodeću ulogu u srbijanskoj politici.
Euronews je izborni rasplet opisao kao početak novog političkog razdoblja u Srbiji. U izvještaju je naglašeno da je pokret nastao iz studentskih prosvjeda uspio ostvariti parlamentarnu većinu, a posebna pozornost posvećena je slavlju mladih nakon zatvaranja birališta.
"Moguće posljedice za odnose Srbije s Europom"
Izbori su privukli pozornost i drugih europskih medija, osobito zbog pitanja kako bi promjena vlasti mogla utjecati na vanjskopolitički smjer Srbije.
Srbija je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, no njezin napredak prema članstvu već je godinama opterećen problemima povezanima s vladavinom prava, korupcijom i slobodom medija. Vučić je istodobno održavao bliske političke i gospodarske odnose s Rusijom i Kinom, što je dodatno kompliciralo odnose Beograda s Bruxellesom.
Ipak, promjena parlamentarne većine ne mora nužno značiti i trenutačan zaokret u vanjskoj politici. Studentska lista još nije detaljno predstavila sve svoje stavove o ključnim međunarodnim pitanjima, uključujući odnose s Kosovom, Rusijom i Europskom unijom.
Izbori održani 25. listopada tako su otvorili mogućnost velike promjene na srbijanskoj političkoj sceni, ali i niz pitanja o budućem smjeru zemlje.
Iako se još čekaju konačni službeni rezultati, Vučićevo priznanje poraza već je izazvalo snažan odjek u međunarodnoj javnosti. Nakon gotovo 14 godina političke dominacije SNS-a, studentski pokret postao je središnji čimbenik mogućeg preustroja vlasti u Srbiji.
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