Studenti traže otvaranje više biračkih mjesta u inozemstvu za izbore u Srbiji

Unatoč podacima da je za glasanje u dijaspori prijavljeno više od 100.000 ljudi, RIK je na prijedlog MVP-a odobrio otvaranje 93 mjesta u zemljama regije i diljem svijeta. Istodobno, RIK je vezao glasanje u inozemstvu za lokalno vrijeme održavanja u Srbiji - od 7 do 20 sati što je potez za koji oporba i studentski pokret kažu da će dijaspori otežati ili čak onemogućiti glasanje.