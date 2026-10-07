"Ovo je naša stvarnost"
"P**er, izdajnik, monstrum": Pogledajte novi Vučićev predizborni spot
Vučić je objavio neobičan predizborni spot uoči nadolazećih parlamentarnih izbora u Srbiji.
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Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije na odlasku, objavio je novi predizborni spot za nadolazeće parlamentarne izbore. U spotu se dramatiziraju uvrede i optužbe koje mu, kako tvrdi, upućuju politički protivnici.
Spot prikazuje Vučića i naljepnice s uvredama na crnoj majici. Neke od njih glase: "Genocid", "zločinac", "p**er", "loš čovjek", "monstrum", "luđak", "izdajnik"...
Vućić govori: "Sve ovo može izgledati kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša stvarnost. Godinama slušam uvrede, laži i prijetnje. Neke riječi bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavile. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo - od naše Srbije."
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