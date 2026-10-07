Vućić govori: "Sve ovo može izgledati kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša stvarnost. Godinama slušam uvrede, laži i prijetnje. Neke riječi bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavile. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo - od naše Srbije."