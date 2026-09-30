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Branislav Đorđević

Novosadski student u egzilu u Hrvatskoj: "Oduzeli su nam slobodu i pravo na pošteno suđenje"

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N1 Hrvatska
|
30. ruj. 2026. 15:37
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Branislav Đorđević gostovao je kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo. Povod je bila odluka Aleksandra Vučića da neposredno prije odlaska s dužnosti predsjednika Srbije uruči pomilovanje, između ostalih, novosadskim aktivistima.

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Teme
branislav đorđević n1 hrvatska n1 studio uživo n1tv video

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