Branislav Đorđević
Novosadski student u egzilu u Hrvatskoj: "Oduzeli su nam slobodu i pravo na pošteno suđenje"
N1 Hrvatska
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30. ruj. 2026. 15:37
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Branislav Đorđević gostovao je kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo. Povod je bila odluka Aleksandra Vučića da neposredno prije odlaska s dužnosti predsjednika Srbije uruči pomilovanje, između ostalih, novosadskim aktivistima.
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