Tko je Darijana Filipović, HDZ-ovka koja će vjerojatno ući u Predsjedništvo BiH?

Darijana Filipović nije novo lice u politici. Godinama je zastupnica i jedna od vodećih dužnosnica HDZ-a BiH, ali dosad nije imala prepoznatljivost Dragana Čovića, Željka Komšića, Bakira Izetbegovića ili Milorada Dodika. Kandidatura za Predsjedništvo njezin je dosad najveći politički iskorak, piše Index.