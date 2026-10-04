dopredsjednica HDZ-a BiH
Tko je Darijana Filipović, HDZ-ovka koja će vjerojatno ući u Predsjedništvo BiH?
Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema prvim preliminarnim rezultatima vodi ispred Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte.
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Darijana Filipović nije novo lice u politici. Godinama je zastupnica i jedna od vodećih dužnosnica HDZ-a BiH, ali dosad nije imala prepoznatljivost Dragana Čovića, Željka Komšića, Bakira Izetbegovića ili Milorada Dodika. Kandidatura za Predsjedništvo njezin je dosad najveći politički iskorak, piše Index.
Rođena u Mostaru, odrasla u Stocu
Rođena je 26. siječnja 1987. u Mostaru, a odrasla je u Stocu. Završila je poslovnu ekonomiju i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Političku karijeru gradi godinama. Bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a od 2018. sjedi u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Danas je i dopredsjednica HDZ-a BiH Dragana Čovića.
HDZ BiH ju je u travnju ove godine jednoglasno izabrao za kandidatkinju za hrvatsku članicu Predsjedništva.
Godinama u vrhu HDZ-a, ali dosad u drugom planu
Filipović je prošla put od stranačkih struktura u Hercegovačko-neretvanskoj županiji do državnog parlamenta i vrha HDZ-a BiH.
Iako je već godinama aktivna na najvišoj razini vlasti, široj javnosti izvan BiH bila je znatno manje poznata od Čovića i drugih dugogodišnjih političkih lidera. Kandidatura za Predsjedništvo prvi ju je put gurnula u središte nacionalne političke pozornosti.
Kampanju gradila na kritici načina na koji je Komšić biran
Središnja tema njezine kandidature bio je izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
Željko Komšić četiri je puta biran na tu funkciju, a HDZ BiH godinama tvrdi da je do pobjeda dolazio uz velik broj glasova bošnjačkih birača. Zbog toga Čovićeva stranka tvrdi da Hrvati u praksi ne mogu sami izabrati svog člana Predsjedništva.
Komšić i njegova Demokratska fronta takvo tumačenje odbacuju i pozivaju se na postojeći ustavni i izborni sustav prema kojem hrvatskog i bošnjačkog člana Predsjedništva biraju građani Federacije BiH.
Filipović je tijekom kampanje Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve stranke, predstavljala kao nastavak iste političke linije.
Što znači njezina pobjeda?
Ako pobijedi, Filipović bi postala prva žena izabrana za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH.
Njezina pobjeda imala bi i veće političko značenje. Kandidat HDZ-a BiH ponovno bi osvojio mjesto hrvatskog člana Predsjedništva nakon niza Komšićevih pobjeda.
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