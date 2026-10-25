VIDEO / Promatrač za N1: Kolegu i mene napala su trojica, jedan je repetirao pištolj i rekao "Pucaj!"

"Odjednom su nam prišle tri osobe. Jedna je imala bejzbolsku palicu, a druga metalnu palicu za golf. Rekao sam da sam odvjetnik i pokazao akreditaciju, ali oni su počeli napadati mene i kolegu. Krenuli su na nas dvojicu, a ondje se našao još jedan čovjek koji je također ozlijeđen", objašnjava sugovornik N1, koji tvrdi da su se počeli povlačiti nakon što su zadobili više udaraca u glavu, ruke i noge.