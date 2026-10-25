GUŠENJE DEMOKRACIJE
Vučić zabranio da N1 prati izbore u njegovom stožeru: Na udaru i drugi mediji koje ne kontrolira
Televizija N1 Srbija više je puta poslala e-mail izbornom stožeru SNS-a kako bi dobila akreditaciju za praćenje izborne noći u prostorijama te stranke, ali odgovor nije stigao.
Oglas
Međutim, članica Predsjedništva i predsjednica Službe za informiranje SNS-a Vladanka Malović odgovorila je televiziji Nova.
"S obzirom na to da je odluka vaše medijske grupe da Aleksandar Vučić nije poželjan i da 'nije opcija' da predstavlja listu 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' u programu vaše medijske grupe, stav izbornog stožera naše liste jest da 'nije opcija' ni prisutnost predstavnika redakcija N1, Nova S, Danas i Radar u našim prostorijama tijekom izbornog dana", poručili su iz SNS-a.
"Godinama nas je nazivao ološem"
Naime, televizija N1 Srbija pozvala je Srpsku naprednu stranku da sudjeluje u emisiji namijenjenoj predstavljanju izbornih lista.
Iz izbornog stožera SNS-a priopćeno je da će izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na N1 predstavljati Aleksandar Vučić.
"S obzirom na to da je Vučić godinama odbijao gostovati na televiziji N1, a pritom nas je sve te godine vrijeđao, nazivao ološem, teroristima i stranim plaćenicima te nas vrijeđao na razne druge načine, ne birajući riječi, pa čak i optuživao da izazivamo nasilje i rušimo državu, redakcija N1 odbila je mogućnost da upravo on predstavlja izbornu listu", navode s N1 Srbija.
SNS je pozvan da u terminu predviđenom za predstavljanje svoje liste pošalje drugog predstavnika.
"Za razgovor s Aleksandrom Vučićem uvijek smo spremni, ali nakon izbora 25. listopada, kada mi procijenimo da je pravi trenutak i da postoji povod za njegovo gostovanje u našem programu", navodi se u priopćenju koje potpisuje redakcija N1.
Sat i pol nakon priopćenja redakcije N1 reagirali su i Vučić i vršiteljica dužnosti predsjednice države Ana Brnabić, optuživši N1 da je takva odluka fašistička.
Sve o izborima u Srbiji pratite UŽIVO na N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas