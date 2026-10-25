Vučić zabranio da N1 prati izbore u njegovom stožeru: Na udaru i drugi mediji koje ne kontrolira

"S obzirom na to da je odluka vaše medijske grupe da Aleksandar Vučić nije poželjan i da 'nije opcija' da predstavlja listu 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' u programu vaše medijske grupe, stav izbornog stožera naše liste jest da 'nije opcija' ni prisutnost predstavnika redakcija N1, Nova S, Danas i Radar u našim prostorijama tijekom izbornog dana", poručili su iz SNS-a.