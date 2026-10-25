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NAPETI IZBORI U SRBIJI

VIDEO / Maskirani napadači šipkama i bakljama pretukli mladiće ispred biračkog mjesta u Pančevu

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N1 Info
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25. lis. 2026. 14:26
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Screenshot Pancevo.City/Instagram kolaž
Screenshot Pancevo.City/Instagram

Skupina maskiranih muškaraca napala je nekoliko mladića ispred biračkog mjesta u blizini Poljoprivredne škole u Pančevu, objavio je lokalni portal Pančevo.city.

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Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako skupina muškaraca odjevenih u crno, s kapuljačama na glavama i maskama preko lica, napada mladiće na ulici ispred škole u kojoj se nalazi biračko mjesto.

Prema objavljenim informacijama, napadači su koristili metalne šipke i baklje. Jednom od napadnutih mladića od udaraca je raskrvavljeno lice, javlja N1 Srbija.

Kako doznaje N1 Srbija, policija je izašla na mjesto događaja. Iz policije su naveli da incident nije bio službeno prijavljen te da su za njega doznali iz medija.

120 nepravilnosti na biralištima

Napad se dogodio tijekom izvanrednih parlamentarnih izbora koji se danas održavaju u Srbiji, a na više biračkih mjesta zabilježeni su incidenti i nepravilnosti.

Prema podacima organizacije CeSID, do 11 sati evidentirano je ukupno 120 nepravilnosti tijekom izbornog procesa.

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Teme
izbori u srbiji napad šipkama pančevo srbija
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