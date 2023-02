Vučić: Država je ugrožena. Srbija danas nema prava na igru i avanturizam

Podijeli :

Izvor: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Kragujevcu, na obilježavanju Dana državnosti, da je država (Srbija) danas ugrožena i da Srbija nema pravo "igrati se, ponašati neodgovorno i neozbiljno".

U ovakvim trenucima je najvažnije da budemo zajedno, okupljeni i jednstveni u namjeri da očuvamo državu, rekao je srbijanski predsjednik.

“I to nema veze s političkim strankama, to ima veze s onim što je biće srpskog naroda i svih drugih naroda Srbije, da razumijemo da imamo nešto što je sveto, a to je naša država Srbija“, kazao je Vučić.

On je u Kragujevcu poručio da rađanje svake države i borba za državnost “u neku ruku jest avanturizam”, ali jednom kad državu imate, onda više nikada nemate pravo na avanture.

“Dakle, nema igre, nema avanturizma, potreban nam je odgovoran i ozbiljan pristup. Pristup koji znači čuvanje mira i stabilnosti jer su nam potrebna djeca u budućnosti”, rekao je.

Vučić je istaknuo da “srpskom narodu u središnjoj Srbiji, Kosovu, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i onima koji žive u drugim državama“, prava i budućnost može garantirati samo “demokratska, suverena i slobodna” Srbija.

“Ne može se za njih njihova prava i njihovu budućnost izboriti nikakva ‘Kozačka skupština’, nikakve prazne parole, nikav lažni, a glasni patriotizam i nikakvi divlji pozivi na novi krug rata i smrti”, rekao je Vučić čitajući Sretenjsku besedu u Kragujevcu.

