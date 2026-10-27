Vučić u prvom intervjuu nakon poraza: "Pokajat će se svi..."

"Svi naivni ljudi koji su nosili zastave 'nema predaje' i pričali o 'velikim nacionalnim snovima' uskoro će shvatiti kako smo bili u pravu i da je riječ o bukvalno ogoljenoj antisrpskoj vladi koja će - ne samo priznati da smo genocidan narod ... već i uvesti sankcije Rusiji", rekao je Vučić.