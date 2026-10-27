KAKO SE GLASALO U HRVATSKOJ?
U Zagrebu gotovo svi glasali za Studentsku listu, u Vukovaru dominirao Vučić
Na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, održanima 25. listopada, birači su mogli glasati i na dva biračka mjesta u Hrvatskoj, a rezultati iz Zagreba i Vukovara pokazuju velike razlike u podršci Studentskoj listi i listi koju predvodi Aleksandar Vučić.
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Prema podacima Republičkog izbornog povjerenstva Srbije (RIK), koje prenosi portal Podatak.rs, na biračkom mjestu u Veleposlanstvu Srbije u Zagrebu uvjerljivo je najviše glasova dobilaStudentska lista.
Za nju je glasalo 726 birača, što čini 96,3 posto važećih glasova. Lista Aleksandra Vučića osvojila je tek 14 glasova, odnosno 1,9 posto.
U Zagrebu studenti dobili 726 glasova, Vučić samo 14
Na biračkom popisu u Zagrebu bilo je 931 ime, a glasovanju je pristupilo 756 birača. Izlaznost je tako dosegnula 81,2 posto. Ostale liste dobile su tek po nekoliko glasova, dok su dva listića proglašena nevažećima.
Rezultati iz Vukovara bili su znatno drukčiji. Na biračkom mjestu u tamošnjem Generalnom konzulatu Srbije lista Aleksandra Vučića osvojila je 198 glasova, odnosno 76,4 posto važećih listića. Studentska lista dobila je 55 glasova, što je 21,2 posto, prenosi Index s portala Podatak.rs.
U Vukovaru 76,4 posto glasova za Vučićevu listu
U Vukovaru je na popisu bilo 299 birača, a glasalo ih je 260, odnosno 87 posto. Uz dvije vodeće liste, glasove je dobila još samo lista Ivice Dačića, za koju se odlučilo šest birača.
Kada se zbroje rezultati s oba biračka mjesta u Hrvatskoj, ukupno je glasalo 1016 birača. Studentska lista osvojila je 781 glas, a lista Aleksandra Vučića 212. Ukupni rezultati tako pokazuju veću podršku studentskoj opciji među biračima koji su glasali u Hrvatskoj, uz izrazito različite rezultate u Zagrebu i Vukovaru.
Studentska lista pobijedila i na nacionalnoj razini
Prema preliminarnim podacima RIK-a, Studentska lista pobijedila je i na razini Srbije. Nakon obrade rezultata s 8187 od ukupno 8392 biračka mjesta, osvojila je 52,71 posto glasova, što joj je donijelo 140 zastupničkih mandata.
Lista Aleksandra Vučića dobila je 39,17 posto glasova i 104 mandata. Prema preliminarnim rezultatima, u parlament su ušle i četiri manjinske liste, koje su zajedno osvojile šest mandata.
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