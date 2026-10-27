DETALJNA ANALIZA
Jović za N1: "Vučićevi ljudi mogu se vratiti na vlast. Sve ovisi o jednom velikom zaokretu"
Politolog i redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović komentirao je, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, politički prevrat u Srbiji, pad i preostale opcije Aleksandra Vučića i, između ostaloga, izazove koji stoje pred novom vlašću.
Komentirajući posljednje poruke Aleksandra Vučića da Srpska napredna stranka (SNS) prolazi kroz razdoblje "revolucionarnog terora” te da će se njezini članovi, ako državna tijela ne reagiraju, biti prisiljeni samoorganizirati, Dejan Jović je istaknuo kako Vučić i dalje ima utjecaj na državne i paradržavne strukture, ali i da su njegovi ljudi i dalje na vlasti tijekom ovog tranzicijskog perioda.
"Policija ne zna koga treba slušati i što treba sad raditi"
"Vučić se ponaša i govori kao da je Studentska lista već formalno preuzela vlast, a zapravo su on i njegova stranka na vlasti u tranzicijskom periodu. Državne strukture su cijelo vrijeme bile striktno pod Vučićevom kontrolom, ali je imao i paralelne strukture. Na ulicama gradova u Srbiji često smo mogli vidjeti ljude u crnom s kapuljačama - bili su formalno privatni građani, ali su zapravo djelovali kao paramilitarne strukture i organizacije navodno povezane s najvijačkim strukturama. Ovako govori jer je vidio da policija djeluje u prostoru u kojem nije sigurno koga treba slušati i što treba raditi", kazao je Jović.
Dodao je da se sad mora sačekati proglašenje službenih rezultata: u 30 dana treba se formirati parlament, a u 90 dana i vlada. Pritom ne očekuje probleme i nove izbore jer Studentska lista" ima apsolutnu većinu i ne treba nikog drugog i uspješno će formirati vlast".
"Brnabić se ponaša antiinstitucionalno"
Jović smatra da je problem što se Vučićevi ljudi ponašaju antiinstitucionalno, napose Ana Brnabić koja se direktno i neprimjereno raspravlja s građanima na ulici, a još je uvijek predsjednica parlamenta i v.d. predsjednice Republike.
"Brnabić u tranzicijskom periodu ima određene odgovornosti kao i predsjednik Vlade, a to je očuvanje javnog reda i mira i funkcioniranja institucija, kako se sve ne bi pretvorilo u kaos i anarhiju. Opasnost je da bivša vlast zloupotrijebi institucije koje još uvijek kontrolira. Postavlja se i pitanje zašto već neki ljudi nisu dali ostavku, a mogli su. Sad će se pokušati smanjiti dokazi koji b mogli opterećivati staru vlast zbog vjerojatnih kasnijih istraga, koje nova vlast najavljuje", naglasio je Jović te dodao kako se dio ljudi priprema za prebacivanje na novu pobjedničku stranu, što se uvijek i svugdje događa.
Dvije mogućnosti nove vlasti
Kad je riječ, pak o nepoznanicama o budućem djelovanju nove vlasti, politolog Jović upozorava da je ključno pitanje kako će se dalje organizirati.
"Pitanje je što će sad: hoće li formirati političku partiju, ali time bi dio ljudi razočarali pa možda čak i same sebe jer se od početka odbijaju partijski organizirati i bili su antipolitički pokret. Druga je opcija da, budući da su uspjeli osvojiti vlast, dobili su pretpolitičku bitku, bitku za konstituiranje slobodnog demokratskog političkog prostora, da krenu u formiranje pojedinačnih političkih grupacija i(li) stranaka", istaknuo je.
Jović se nada da oslobađanje tog prostora neće dovesti snage starog režima.
Vučić i dalje kontrolira sve općine u Srbiji
"Kad se gledaju ovakvi polurevolucionarni događaji, često su se vraćale stare strukture. Oni se mogu vratiti ako se ne napravi veći zakokret. Vidjet ćemo hoće li se htjeti provesti takav veći zaokret – polurevolucionarne mjere poput lustraciije. Puno toga ovisi i o procesima unutar SNS-a jer ne smijemo zaboraviti da vladaju svim općinama u Srbiji", upozorio je.
Komentirajući previranja na medijskoj sceni Srbije i upade građana na Informer i gađanje jajima TV Pinka, kazao je kako je najvažnije da nitko nije ozlijeđen i da je važno esktremiste držati pod kontrolom.
"Protivnik sam nasilja, ali Informer nije novinarski medij, širili su mržnju i pozivali režim da koristi nasilje protiv studenata koje su i vrijeđali. Ti nisu ni novinari ni novinarstvo", podsjetio je Jović koji je izričito protiv fizičkih obračuna među političkim protivnicima.
Što je rekao o Andri Krstuloviću Opari i hrvatskoj desnici, u kontekstu srpskih izbora te o odnosu EU-a i Srbije pogledajte i poslušajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare