Jović za N1: "Vučićevi ljudi mogu se vratiti na vlast. Sve ovisi o jednom velikom zaokretu"

"Vučić se ponaša i govori kao da je Studentska lista već formalno preuzela vlast, a zapravo su on i njegova stranka na vlasti u tranzicijskom periodu. Državne strukture su cijelo vrijeme bile striktno pod Vučićevom kontrolom, ali je imao i paralelne strukture. Na ulicama gradova u Srbiji često smo mogli vidjeti ljude u crnom s kapuljačama - bili su formalno privatni građani, ali su zapravo djelovali kao paramilitarne strukture i organizacije navodno povezane s najvijačkim strukturama. Ovako govori jer je vidio da policija djeluje u prostoru u kojem nije sigurno koga treba slušati i što treba raditi", kazao je Jović.