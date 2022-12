Greta Thunberg oduševila je svoje pratitelje na Twitteru kreativnim odgovorom bivšem američkom kickbokseru i kontroverznom influenceru Andrewu Tateu.

Tate je trenutno jedna od najutjecajnijih i najkontroverznijih osoba na društvenim mrežama, a ovog se puta odlučio obračunati s aktivistkinjom Gretom Thunberg.

Preko Twittera je zamolio Thunberg da mu ponudi rješenje kako smanjiti emisiju ugljikovog dioksida iz njegovih automobila.

“Imam 33 automobila”, započeo je, prije nego što je naveo specifikacije za svoje automobile marke Bugatti i Ferrari.

“Ovo je samo početak”, nastavio je Tate. “Molim te, daj mi svoju e-mail adresu kako bih ti mogao poslati potpuni popis svoje kolekcije automobila i njihovih velikih emisija ugljikovog dioksida”.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU