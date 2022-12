Podijeli :

Izvor: N1

Bivši hrvatski reprezentativac Mate Bilić za N1 je govorio o svojim očekivanjima od večerašnje utakmice. Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, čiji je dres i sam nosio, Bilić je u jednom trenutku postao jako emotivan.

“Pun sam ponosa i pun optimizma što se tiče ove utakmice. Hrvati su pokazali borbenost. Bit će teška utakmica. Puno toga odlučuje idemo li u finale ili ne, igramo protiv najboljeg igrača na svijetu… Ne trebamo patiti od kompleksa manje vrijednosti, dokazali smo da se možemo nositi s velikima. Treba vjerovati da možemo osvojiti titulu. Mi smo među četiri najbolja na svijetu”, kaže Bilić.

Godinama je igrao u Španjolskoj i kaže kako dobro poznaje mentalitet Argentinaca te da nisu dobro startali na ovom SP-u. Međutim, kaže i da ih to ne brine jer oni žele do naslova i bore se za to. “Nisu igrali briljantan nogomet, ali to je najmanje bitno, toga se nitko ne sjeća. Mi smo dali bolji nogomet i imali čelične živce. Imamo iskustvo što se tiče jedanaesteraca, a oni nemaju. Prošli su to protiv Nizozemske, a mi smo prošli dosta toga”, kaže.

Na pitanje je li današnja Argentina jača od one iz 2018. kaže da misli da je danas ekipa Argentine jača. “Mi smo starija ekipa od njih, ali to je nevažno. Gledao sam dokumentarac o Maradoni i kad gledate te igrače koji su osvojili SP u Meksiku, oni nisu igrali nikakav briljantan nogomet, samo su željeli titulu i to su pokazali. Najviše utakmica ima Messi i zato je glavni akter njihove reprezetnacije. Sama činjenica da peti put nastupa na SP-u pokazuje kako je blizu, ali i koliko je daleko.”

“Vjerujem da će publika i naboj dosta utjecati na početak utakmice, ali mislim da neće biti ni produžetaka ni jedanaesteraca. Da će se riješiti eventualno u produžetku”, govori.

O tome kako braniti Messija, kaže da je to pitanje za Milijunaš. “Mislim da ga ne treba zaustavljat. On je genije i spreman je proći bilo koju prepreku. Nema formule, to gledamo 15 godina i mislim da je najbolji igrač koji se ikad rodio. Mi ih trebamo iznenaditi dok su uspavani i nametnuti svoju igru”, kaže.

“Dalić sve radi stvarno fantastično i dobro, vidjeli smo da oni koji ulaze s klupe sve naprave dobro. Teško je ući u glavu jer niste tamo, ali mislim da izbornik cilja da Pašalić krene s desne strane s Kramarićem u špici. Mi nemamo klasičnu devetku kao što je bio Šuker ili Batistuta. I oni imaju taj problem, a mi ga imamo još više. Izbornik, što možemo i vidjeti, cilja na njihovu lijevu stranu. Nizozemci su to znali iskoristiti, a mi ćemo pokušati nekim tranzicijama…”, govori Bilić o mogućem sastavu za koji će se izbornik odlučiti.

Utakmica će se rješavati s Perišićeve strane, prognozira Bilić. Smatra i da je naša obrana danas na velikom ispitu.

Pustio suzu pred kamerama

Na pitanje koje bi Argentinske igrače poželio u svom timu, kaže kako nema čovjeka koji ne bi poželio Messija, ali “s obzirom da sam toliki Hrvat i nacionalist, ne bih nijednoga”. “Volim ovu zemlju i draga mi je”, rekao je emotivno te pustio suzu pred kamerama.

“Ako želite biti svjetski prvaci, morate prijeći i prepreku kakva je Argentina”, zaključio je Bilić.

