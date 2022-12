Jučer je u 82. godini umro legendarni brazilski nogometaš Pelé. Punog imena Edson Arantes do Nascimento - Pele se smatra jednim od najvećih igrača svih vremena. S reprezentacijom Brazila bio je svjetski prvak triput, što nije uspio nijedan drugi igrač. Od njega se oprostio i legendarni Dragan Džajić.

“Jako mi je žao. Bio je simbol nogometa i generacije, jednostavno neprikosnoven za sve. Mnogi ljudi su mu se divili i poštovali ga, bio je i ostao fenomen. Plijenio je na terenu, kada je dolazio u goste, dočekivali su ga u stranim zemljama kao da je predsjednik države. Jako sam ga cijenio i tako će uvijek ostati”, rekao je Džajić u razgovoru za Telegraf pa otkrio da se sjeća svog posljednjeg susreta s Peleom:

“Kako ne, to se ne zaboravlja. Dogodilo se to na prijemu u našoj ambasadi u Brazilu. Prišao mi je, popričali smo pošto sam ja bio kapetanJugoslavije, a onda me pitao jesmo li mu donijeli televizor koju su mu iz Jugoslavije obećali. Ja sam mu rekao da nisu poslali ništa. E, sad, ne znam jesu li mu možda naknadno poslali, ali znam da su mu obećali.”

