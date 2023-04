Podijeli :

Handout / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno se pojavio na okupiranom ukrajinskom tlu. Kako je Kremlj danas izvijestio, Putin je ovog puta posjetio vojne stožere u Hersonu i Luhansku, gdje su mu na sastanku vojnog zapovjedništva podnijeli izvješća o stanju u regijama Herson i Zaporižja.

Radi se o drugom pojavljivanju ruskog čelnika na okupiranom ukrajinskom tlu u samo mjesec dana. Na pitanje kakvu poruku Moskva time šalje, vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić pojašnjava da je ona usmjerena u dva smjera.

“S jedne strane, to je pokušaj da ohrabri vojne snage Rusije koje se nalaze na okupiranom području u Ukrajini. S druge strane, pokušavaju poslati poruku i vlastitoj javnosti da oni kontroliraju situaciju toliko da on može i doći na ukrajinsko tlo, da nema straha od neke protuofenzive ili udaljenog artiljerijskog djelovanja ukrajinskih snaga”, navodi Avdagić ističući raskorak između stvarnosti i ruske propagande.

“Međutim, realnost je ipak takva da koliko god se ruskoj eliti činilo da mogu prikazati kontroliranu situaciju, mislim da sami građani Rusije itekako osjećaju da situacija nije kontrolirana”, ocjenjuje Avdagić.

Politički i sigurnosni analitičar ukazuje da okupirana područja, koja je ruska politička elita odlučila integrirati u svoju zemlju, Rusija ne kontrolira u cijelosti.

“Dapače, gledali smo velika masovna povlačenja ruskih snaga s područja koja su oni već prethodno proglasili svojima smiješnim referendumima”, dodaje Avdagić.

Neočekivan potez ruskog lidera: Putin stigao u Herson!

Podsjetimo, u iščekivanju ukrajinske protuofenzive, ruske trupe povukle su se iz grada Hersona, regionalnog sjedišta, u studenom prošle godine te su pritom ojačale svoje položaje na suprotnoj obali rijeke Dnjepar.

Kremlj u izvješću o najnovijem Putinovom posjetu okupiranim ukrajinskim regijama nije objavio kada su sastanci točno održani. Avdagić objašnjava da osim što je uobičajena praksa svugdje u svijetu da se takvi posjeti ne najavljuju iz sigurnosnih razloga, za rusku političku scenu je sasvim uobičajeno i da se snimke puštaju naknadno, bez prijenosa uživo i bez medija koji prate ruskog predsjednika.

“To je nešto što je svojstveno njima”, kaže Avdagić.

Sutra će se navršiti točno mjesec dana otkako je Putin posjetio Mariupolj. Nakon tog posjeta u poznatim svjetskim medijima povlačilo se pitanje je li Putin koristio svog dvojnika. Avdagić napominje da se radi o špekulacijama.

“Mislim da nije izneseno dovoljno dokaza da bi se o tome razgovaralo. Apsolutno je da je to nešto u tradiciji sovjetske politike i da takvo nešto ne bi trebalo iznenaditi nikoga ako se događa, ali dokazati to jest nešto drugo i definitivno nisam u sferi da mogu sudjelovati u takvim raspravama. I mene možete uloviti u raznim pozama i činiti vam se da to nisam ja, da imam dvojnika, sve je stvar do fotografije i trenutka. To treba prepustiti ljudima koji se bave analizama fotografijama i ljudi te koji se razumiju duboko u mogućnosti estetske kirurgije”, upozorava Avdagić.

