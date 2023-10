Analiza: Novi val antisemitizma mogao bi uzdrmati ionako nestabilan svijet

Podijeli :

REUTERS/Louisa Gouliamaki/ilustracija

Izljevi antisemitizma često su bili vjesnici društava u velikim problemima i znak da su ekstremizam i nasilje neizbježni. Val globalne mržnje usmjeren protiv Židova pojačan neselektivnim odgovorom Izraela u Gazi, ne treba promatrati samo kao reakciju na to da Bliski istok ponovno tone u rat.

CNN u novoj analizi piše da je to također odraz destruktivnih sila koje razdiru američka i zapadnoeuropska društva, gdje su stabilnost i demokracija već pod pritiskom.

Napadi Hamasa u kojima je ubijeno 1400 osoba pokrenuli su slijed događaja zbog kojih se Židovi diljem svijeta osjećaju ugroženo. Izraelska vlada odgovorila je žestokim zračnim napadima, što može dodatno pridonijeti atmosferi koja riskira pogoršanje uznemiravanja židovskog naroda.

U SAD-u vlada strah. Dnevne židovske škole otkazale su nastavu. Sinagoge su zaključane. Na društvenim mrežama prisutni su izljevi mržnje prema Židovima.

Rastuća mržnja je opipljiva. Ideja da bi se Amerikanci Židovi koji studiraju na Sveučilištu Cornell mogli toliko bojati za svoje živote u svom kampusu Ivy League u ruralnom New Yorku da nisu mogli ni jesti zajedno 2023. čini se gotovo nemogućom za vjerovati. No, to je ipak bio slučaj nakon prijetnji smrću objavljenih na interneru.

Napetosti su već bile dovoljno visoke kada je profesor s Cornella kazao da je u početku bio “ushićen” zbog napada Hamasa na propalestinskom događaju jer je grupa promijenila ravnotežu moći. On se kasnije ispričao za te riječi.

Zastrašujuće prijetnje

Zastrašujuće internetske prijetnje na Cornellu, koje su samo dio bujice antisemitizma pogoršane posljedicama rata u Gazi, natjerale su mnoge Židove da se pitaju je li njihova sigurnost zajamčena u SAD-u, a kamoli u Izraelu gdje su napadi razbili iluziju o sigurnost za židovski narod. Propalestinski prosvjedi na nekim sveučilištima prešli su granicu u antisemitizam i potaknuli republikance i neke demokrate da upozore da su kampusi u rukama krajnje lijevog radikalizma.

Bilo je i više slučajeva antisemitizma u Europi, a jedan od najšokantnijih dolazi iz Rusije kada je gomila ljudi upala u zračnu luku u većinski muslimanskoj regiji Dagestan, gdje dolazio avion iz Izraela.

Gotovo stoljeće nakon uspona nacizma i početka holokausta, Židovi su ponovno izloženi prijetnjama.

Američki predsjednik Joe Biden iznio je nove mjere za borbu protiv antisemitizma u sveučilišnim kampusima. No, napori za borbu protiv ovakve situacije mogli bi propasti dok se užas na Bliskom istoku nastavlja odvijati. Antisemitizam bi mogao postati sveprožimajući u nadolazećim tjednima, piše CNN.

Sve veći problem u SAD-u

Akademske studije pokazale su da antisemitizam često raste usred kriznih točaka u izraelsko-palestinskom sukobu, što sugerira da je to latentna sila ispod površine u američkom društvu i da joj je potreban samo poticaj događaja da eruptira. Liga protiv klevete (ADL) je, na primjer, popisala porast antisemitskih incidenata u SAD-u od 7. listopada za 400%. Nadalje, organizacija je detaljno opisala 3697 antisemitskih incidenata u SAD-u 2022., što je 36% više u odnosu na prethodnu godinu i najviše u povijesti.

Ipak, sve opterećenija i podijeljenija politika u zapadnim nacijama koje već potresa ekstremizam čini nijansirano rješavanje izraelsko-palestinskog pitanja gotovo nemogućim. Otrovni dijalog na društvenim mrežama i poplava netočnih informacija pogoršavaju problem, dok pristalice predisponirane za podršku Izraelu ili Palestincima često poistovjećuju akcije Hamasa i izraelske vlade s civilima koji nemaju kontrolu nad njima.

Povijest Bliskog istoka je moralni labirint

Izraelsko-palestinsko pitanje toliko je povijesno, geografski i politički složeno da se političari na Zapadu mogu uhvatiti za bilo koji aspekt sukoba da bi postigli svoje političke ciljeve.

Od napada u Izraelu, prosvjednici koji podržavaju palestinska prava i zabrinuti zbog civilnih žrtava u prepunim urbanim područjima i izbjegličkim kampovima u Gazi često su optuživani u konzervativnim medijima da podržavaju teroriste. Nadalje, i prošlosti su oni koji su predano podržavali Izrael često i netočno pokušavali svaku kritiku Izraela od strane političara ili novinara prikazati kao antisemitizam.

Neki s ljevice, pozivajući na trenutni prekid vatre posljednjih dana, čini se da dovode u pitanje pravo Izraela da se uopće brani nakon užasnog pokolja civila.

“Mafija koja hara zračnom lukom u Rusiji u potrazi za Židovima je zastrašujuća, ali jednako je zastrašujuće za studenta s Cornella pronaći na općim oglasnim pločama objave koje pozivaju na rezanje grljkana Židovima”, kazao je u ponedjeljak Jonathan Greenblatt, izvršni direktor ADL-a. “Ovo je antisemitizam, ovo je prijetnja Židovima diljem svijeta.”

Povijest ne završava. Samo drijema, a zatim se ponavlja, zaključuje Stephen Collinson za CNN.

