Bi li izraelski premijer Netanyahu doista bio uhićen u Njemačkoj?

ABIR SULTAN / POOL / AFP

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu prijeti uhidbeni nalog Međunarodnog kaznenog suda. A Njemačka je podijeljena između vlastitog državnog rezona i međunarodnog prava. Baš tim pitanjem su se pozabavili njemački mediji.

“Scholzov glasnogovornik jasan: Njemačka bi uhitila Benjamina Netanyahua“, bio je naslov najtiražnijeg tabloida u zemlji Bilda u srijedu uvečer. A Die Welt je pisao ovako: “Njemačka bi izručila Netanyahua, sugerira vladin glasnogovornik”.

Vođa CDU-a ocjenjuje da je to skandal

Je li to zaista zamislivo? Da Njemačka uhiti ili čak izruči političkog vođu izraelske države ako bi postojao odgovarajući nalog za uhićenje Međunarodnoga kaznenog suda protiv premijera Benjamina Netanyahua?

Za vođu najjače oporbene stranke, predsjednika Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedricha Merza, sama ta pomisao je apsurdna: “Šutnja savezne vlade, uključujući i sugestiju vladinoga glasnogovornika da bi Netanyahu mogao biti uhićen na njemačkom tlu, sada zaista postaje skandal“, rekao je Merz za Bild.

Zahtjev za optužnicu protiv Netanyahua i ministra Gallanta

Što se dogodilo? Tužitelj Međunarodnoga kaznenog suda, britanski odvjetnik Karim Khan, podnio je u ponedjeljak zahtjev za izdavanje uhidbenog naloga za Netanyahua i njegovog ministra obrane Yoava Gallanta, kao i protiv trojice vođa radikalne islamske palestinske organizacije Hamas, zbog navodnih zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, piše Deutsche Welle.

Dakle, zbog velikih stradanja ljudi u Pojasu Gaze nakon što je Izrael oštro vojno odgovorio na teroristički napad Hamasa 7. listopada prošle godine. Khan posebno optužuje Netanyahua i njegovog ministra da koriste izgladnjivanje ljudi u Pojasu Gaze kao ratno oružje. Izraelski političari i predstavnici Hamasa u istom košu?

Riječ je dakle o zahtjevima za izdavanje naloga za uhićenje vođa i Izraela i Hamasa, organizacije koju brojne zapadne zemlje, uključujući i Njemačku, klasificiraju kao terorističku.

Khan je zajedno spomenuo te zahtjeve, što bi sada trebao ispitati i o tome odlučiti Sud. Je li on tako u isti koš stavio šefa izraelske vlade i trojicu lidera Hamasa? To je ono što je posebno uznemirilo Merza: “Zahtjev za izdavanje uhidbenog naloga istovremeno protiv premijera Netanyahua i protiv lidera Hamasa Sinwara je apsurdna zamjena uloga počinitelja zločina i žrtve“, kaže on.

Napetost u njemačkoj vladi

Na konferenciji za novinare koju je ove srijede držao Steffen Hebestreit, glasnogovornik kancelara Olafa Scholza, bilo je jasno koliko je Njemačkoj vladi u ovom slučaju teško zauzeti jasan stav.

Vidno napet, glasnogovornik se prvo morao suprotstaviti glasinama da je Scholz “šokiran“ najavom glavnog tužitelja. Hebestreit je rekao: “Ne mogu potvrditi šok ili srdžbu. Vrlo smo jasno dali do znanja da na to izjednačavanje gledamo vrlo kritično. I ukazali smo na razlike kada je riječ o Ustavu države Izrael i njenom neovisnom pravosuđu.“

