"Savez iz Meke" ušao u rat
Bliskoistočni rat bukti: Pakistan bombardirao Jemen, aktivirala se "sijitska fronta"
Pakistanski borbeni zrakoplovi izvode napade na snage jemenske vojske predvođene pokretom Ansar Alah nakon što je ovog tjedna aktiviran obrambeni sporazum između Rijada, Islamabada i Ankare, navodi se u izvješćima objavljenima 7. i 8. listopada.
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„Borbeni zrakoplovi pakistanskog ratnog zrakoplovstva ovog su tjedna korišteni u napadima“ na Jemenske oružane snage (YAF), rekao je u srijedu visoki pakistanski vojni dužnosnik za New York Times (NYT).
Glasnogovornik pakistanske vojske Ahmed Sharif Chaudhry potvrdio je za CNN da se pakistanske snage nalaze u Saudijskoj Arabiji, prenosi The Cradle.
„Pakistanske snage već su ondje. To vam mogu potvrditi“, rekao je.
Najmanje 8000 pakistanskih vojnika raspoređeno je ove godine u Saudijskoj Arabiji u sklopu obrambenog sporazuma, zajedno s borbenim zrakoplovima, što je Reuters već potvrdio u svojim ranijim izvješćima.
The New Arab ovog je tjedna citirao stručnjake koji smatraju da bi se „Pakistan mogao usredotočiti na teritorijalnu obranu i vojnu potporu unutar Saudijske Arabije, dok bi Turska osiguravala kapacitete koji uključuju nadzor, protuzračnu obranu i dronove“.
Prema pisanju lista Türkiye Gazetesi, od sklapanja sporazuma u Meki u Saudijsku Arabiju prebačeno je više od 200 pripadnika vojnog osoblja, zajedno sa znatnim količinama turskih sustava za elektroničko ratovanje te projektila za kopnenu i protuzračnu obranu.
Prema dostupnim izvješćima, turski obrambeni sustavi intenzivno se koriste protiv pokreta Ansar Alah te povećavaju borbene sposobnosti jemenske vojske koju podupire Saudijska Arabija.
Al-Masirah, citing aviation sources, reports that Riyadh's King Khalid International Airport has become the world's most disrupted airport.— The Cradle (@TheCradleMedia) October 8, 2026
Turski list također navodi da su stotine pripadnika sirijske vojske raspoređene na stranu koju podupire Saudijska Arabija u Jemenu.
Istodobno tvrdi da se „šijitska fronta aktivirala“ te da borci iz Libanona, Iraka i Irana ulaze u Jemen kako bi se pridružili snagama predvođenima pokretom Ansar Alah.
🚨BREAKING: Footage Confirms Yemen Destroyed A Saudi Aircraft At Riyadh International Airport The incident has caused airlines around the world to cancel flights to the Saudi capital. Yemen is imposing a no-fly zone in retaliation for attacks on its civilian population. https://t.co/NydL1KtCqa— MintPress News (@MintPressNews) October 8, 2026
Izvješće dolazi u trenutku intenzivne kampanje uzvratnih napada Jemenskih oružanih snaga (YAF), koje balističkim projektilima i dronovima gađaju saudijske vojne i energetske objekte.
Posljednjih dana opetovano su napadani objekti naftne kompanije Aramco, uključujući rafinerije i skladišta, kao i vojne baze te drugi objekti na teritoriju Saudijske Arabije koji se koriste za napade na Jemen.
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